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Kartal Anadolu İmam Hatip’li öğrenci Rümeysa Hakyemez, “Top in the World” birincilik ödülüne layık görüldü




Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen Cambridge Üstün Başarı Ödülleri sınavlarında Anadil Türkçe kategorisinde dünya çapında en yüksek notu alarak “Top in the World” birincilik ödülüne layık görüldü.

Liseden yapılan açıklamaya göre, okul, ulusalın yanında uluslararası programlarda da yüksek başarılara imza atmaya devam ediyor. 

Okulun öğrencilerinden Rümeysa Hakyemez, her yıl Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen Cambridge Üstün Başarı Ödülleri” kapsamında düzenlenen Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası (International General Certificate of Secondary Education-IGCSE) Haziran 2019 sınavlarına girdi.

Anadil Türkçe sınavında dünya çapında en yüksek notu alan Hakyemez, “Top in the World” birincilik ödülünün sahibi oldu. 

Hakyemez, IGCSE programının okulda sorunsuz şekilde işlediğini, bu program sayesinde öğrencilerin nitelikli bilgiyi öğrenmenin yanı sıra kullanmayı da öğrendiklerini ifade etti. 

IGCSE akreditasyon alan ilk devlet okulu

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okulu olmuş. 2016 yılı Haziran döneminde IGCSE’den ilk mezunlarını veren okul, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste dünya birincileri çıkardı. Bu başarı geleneğine Hakyemez, en yüksek notu alarak yeni bir sayfa eklemiş oldu.



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📆 19 Kasım 2019 Salı 23:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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