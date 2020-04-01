MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Manşet, Teknoloji, Toplum » Maker ve Bilim Festivali Watergarden İstanbul’da başlıyor
Maker ve Bilim Festivali Watergarden İstanbul’da başlıyor


Üretmeye, keşfetmeye, teknolojiye, bilime meraklı gençlerin festivali “Maker ve Bilim Festivali” 8 Nisan’da Watergarden İstanbul’da başlıyor.

Üretmeye, keşfetmeye, teknolojiye, bilime meraklı gençlerin festivali “Maker ve Bilim Festivali” 8 Nisan’da Watergarden İstanbul’da başlıyor.

Watergaden İstanbul’un 8 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Maker ve Bilim Festivali bilime ve üretmeye meraklı lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirecek.

Geri dönüşüm- İleri dönüşüm, Drone Up, Lot, 3D Tasarım Modelleme, Stop Motion, Design Thinnking, Oyunlaştırma konularında 4 hafta boyunca her gün atölye çalışmaları gerçekleştirecek olan Watergarden İstanbul’da icatlar ortaya koymayı seven, üretmeye meraklı gençler hünerlerini sergileyecek.

Yapılan atölye çalışmalarının sonunda 101 ve 201 derslerini tamamlayan katılımcılar sertifika ve sürpriz ödüllerin sahibi olacak.

Maker ve bilim hareketinin bir parçası olmak isteyenler için başvurular www.watergarden.com.tr adresi üzerinden sağlanacak.

📆 05 Nisan 2019 Cuma 11:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR