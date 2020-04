Yavuz, “Hayvanları korumak bizim görevimiz”

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz Hayvan Haklarını Koruma Taahhütnamesini imzaladı

“Yaşamımızın bir parçası olan hayvanları korumak bizim görevimiz”





AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ve Nesrin Yalgın



AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği (THKD), Acıbadem Pati Melekleri temsilcileri ve Kadıköy’ün yerel gönüllüleri ile bir araya geldi. HAYKONFED tarafından hazırlanan “Hayvan Haklarını Koruma Taahhütnamesini” imzalayan Özgül Özkan Yavuz, “Hayatımızın birer parçası olan hayvanları korumak ve onlara hak ettikleri yaşamı sunmak bizim görevimiz. Kadıköy, hayvan hakları konusunda her daim bilinçli bir kent olmuştur. Evlerindeki hayvanların yanı sıra sokaktaki hayvanlara da mümkün mertebe yetmeye çalışan Kadıköy halkının her daim destekçisi olacağız. Belediye olarak tüm hayvanlara sevgiyle kucak açacağız, imkanlarımızı Kadıköy’de nefes alan her canlının yaşam kalitesini artırmak için sonuna dek kullanacağız” dedi.

Sokağımızı, mahallemizi kimi zaman evlerimizi paylaştığımız hayvan dostlarımızın bakım ve tedavisini üstleneceklerini söyleyen Özgül Özkan Yavuz, “Kuracağımız mobil kliniklerde akıllı teknoloji ile kayıt altına aldığımız sokak hayvanlarına veteriner hekimlerimiz tarafından kapsamlı sağlık taraması yapılacak ve sağlıkları sürekli olarak takip edilecek. Ayrıca belirleyeceğimiz yerlere akıllı mama makineleri yerleştireceğiz ve böylece sokaktaki dostlarımız hiçbir zaman aç kalamayacak. Bunun yanı sıra uygun yerlere koyacağımız kedi-köpek kulübeleri ile de minik dostlarımızın kendilerine ait evleri olacak” diye konuştu.