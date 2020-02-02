Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin seçim manifestonu açıkladı

AK Parti’nin seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti’yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkartacağına inanıyorum” dedi.

AK Parti’nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin seçim manifestosunu açıkladı. Ankara Spor Salonu’nda yapılan aday tanıtım toplantısında yerel seçimlerde aday olan il, ilçe ve belde belediye başkanları tanıtıldı. Aday tanıtımı esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kürsüye çıkmasıyla salonda büyük bir coşku yaşandı. Salonu dolduran çok sayıda partili, program boyunca AK Parti’nin yeni seçim müziklerine eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak salonunun önünde bulunan partilileri selamlarken, salondaki kalabalık Erdoğan’ı coşku ile karşıladı.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte partilileri kürsüden selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti olarak şehirlere ve hizmet için kurulan belediyelere çok büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu seçimlerde illerine, ilçelerine, beldelerine hizmet etmek üzere belediye başkanlığına aday olan AK Partili ve Cumhur İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her birine başarılar diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti’yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkartacağına inanıyorum. Milli iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir parti olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

“İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı yüzde 80’i aştı”

İnsanın şehirler kurduğunu, yollar, köprüler yaptığını, kıtadan kıtaya uzandığını ve uzaya çıktığını söyleyen Erdoğan, “Ama gönlü ancak bir gönülde sükuna erer. Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisseder. Bir gönle girdiğinde kendini bulur. Bir genç kızın hayali, bir delikanlının umudu, bir yaşlının yalnızlığı, bir çocuğun kucak açışı, daha nicesiyle birlikte gönülde karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca, çiçeğe, tüm mahlukata gönlünü açıp rahmet nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına varır. Göğsünde bir et parçası değil alemi taşır. Şehri emanet görmek, şehri emanet almak, şehremini olmak, ancak gönül sahibiyse olur, gönüllere girerek olur. İşte o zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. Seyyid Nesimi’nin dediği gibi; ‘Gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül.’ Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler kurulur. Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin nazarıyla ifade edersek; ‘İnsan, şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur.’ Böylece şehir insan olur, insan şehir olur. İnsan tüm mahlukata gönlünü açar, gönül şehirleri kurulur. Gönül tevazudur, kibir değil. Gönül azimdir, gayrettir, hırs değil. Gönül samimiyettir, hasbiliktir, hesabilik değil. Gönül Rahman’ın evidir. İnsan tüm evrenin kalbidir. Şehir de tüm bunların mekanıdır. İşte bu anlayışla AK Parti olarak şehirlerimize ve onlara hizmet için kurulmuş olan belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz. Bugün ülkemizde ‘şehir’ olarak ifade edebileceğimiz il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı yüzde 80’i aştı. Dünyada ise Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor. Bu oranın 2050’de üçte ikiyi geçmesi bekleniyor. Şehirlerde yaşayan insan sayısı artarken, küresel ölçekte gelir dağılımı da giderek bozuluyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler, önemli fırsatlarla birlikte kimi belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Ekolojik tahribat, ortak evimiz dünyanın geleceğini her geçen gün daha çok tehdit ediyor. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok yerde etnik, kültürel ve dini ayrımcılık gibi demokrasiye meydan okuyan eğilimler yükselişe geçmiş durumda. Son iki asırda çarpık kentleşmeden çevre kirliliğine, sosyal buhranlardan terör olaylarına ve savaşlara kadar pek çok sıkıntıyla boğuşan dünyamız, artık tarihi bir yol ayrımına doğru gidiyor. Bu tablo bizi diğer meselelerin yanı sıra, şehir ve medeniyet tasavvurumuz ile bunların ayrılmaz bir parçası olan belediye hizmetleri üzerinde daha çok düşünmeye sevk ediyor. Bizim gözümüzde şehirler, kurucularının ve içinde yaşayan insanların aynası gibidir. Dünyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz. Peki nasıl oldu da böylesine ince fikirli ve zevkli bir medeniyet müktesebatından, son asırda böylesine hoyrat bir şehircilik geçmişine savrulduk? Bize göre şehirlerimizin uzun süredir malul olduğu sıkıntıların temelinde, insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor” şeklinde konuştu.

“Bizimkisi bir aşk hikayesidir”

Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkmasının işin tabiatına aykırı olduğunu kaydeden Erdoğan, “Geçmişiyle barışık olamayan geleceğini de sağlıklı bir şekilde inşa edemez. Türkiye, uzun süre yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, plansız, istikrarsız, milletin derdiyle dertlenmediği için umursuz, hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Açık yüreklilikle kabul etmek gerekir ki, bırakınız sonradan kurulanları, kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramamıştır. Bizler, tüm siyasi hayatı, işte bu çarpıklıklarla mücadeleyle geçen AK Parti kadroları olarak, şehirlerimizin ve ülkemizin hizmetine koştuk. Eksiklerimiz ve hatta kimi zaman hatalarımız elbette olmuştur. Ama milletimiz ve tarih şahittir ki tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalıştık. AK Parti kurucu kadroları, gençlik yıllarından beri takipçisi oldukları medeniyet davalarını, belediye yönetimlerinde adımlarını attıkları hizmet mücadelelerini zamanla tüm ülkeye taşımışlardır. Bizimkisi bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Belediyelerde başlayan bu büyük yürüyüşümüz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında sürekli gelişerek, genişleyerek sürmüştür. Bu süreçte şehirlerimizi geçmişiyle barışık ve geleceği kucaklayacak hizmetlere kavuşturmak amacıyla, hem belediyelerde hem merkezi idare kurumlarında gece gündüz ter döktük. Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üzerinde eserler ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“Teslim alınmayan yerlerde susuzluk devam ediyor, işte İzmir”

AK Parti’nin belediyecilikte çığır açmış, milletin gönlünde hizmetleriyle yer edinmiş kadrolar tarafından kurulmuş bir parti olduğunun altını çizen Erdoğan, “AK Parti kadrolarının belediyelerdeki başarılarının gerisinde, halka hizmeti Hakk’a hizmet bilen bir paradigma değişikliği vardır. Bu yaklaşımla emaneti korumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, hizmeti memur- işçi mesai süresiyle sınırlamayıp 24 saate, 7 güne yayan, vatandaşın her derdine derman olmak için çırpınan bir yönetim pratiği sergilenmiştir. Öyle ki bu kadro belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır. Belediyecilikteki tecrübemizi ve birikimimizi sürekli zenginleştirerek, geliştirerek, büyüterek tüm Türkiye’nin hizmetine sunduk. Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP’den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık. Onlardan tamamen arındırdık. 2004’te ‘yerel kalkınma başlıyor’ sloganını kullandık, o günden bugüne belediye başkanlarımızın önüne çok büyük hedefler koyduk. İstanbul temizlendiyse, Ümraniye’deki çöp depolama alanı patlamak suretiyle 39 vatandaşımız öldüyse herhalde bunun hesabının sorulması gerekir. İlçede de belediye CHP, büyükşehirde de. Ankara’da da böyleydi. Aldıktan sonra buralar değişti. Teslim alınmayan yerlerde susuzluk devam ediyor, işte İzmir. Altyapı, yol-kaldırım, su, çöp, temiz çevre, temiz hava gibi temel hizmet alanlarındaki sorunları çözmeden şehirlerimizi kalkındıramayız dedik. Hamdolsun kısa sürede bu sıkıntıların üstesinden geldik ve şehirlerimizi çok ileri hizmet standartlarına kavuşturduk. Ardından 2009 mahalli idareler seçimlerinde ‘işimiz hizmet gücümüz millet’ diyerek marka şehirler hedefledik. Her şehrimizin, bölgesinin, ülkemizin ve dünyanın önemli bir markası haline gelebilmesi hedefiyle milletimizin karşısına çıktık. Altyapıdan çevre sorunlarına kadar her alanda, daha ayrıntılı, daha ince işçiliğe yönelik yatırımları hayata geçirdik. Potansiyeli olan her ilimizin dünya çapında marka şehir haline dönüşme çabasına destek verdik. Türkiye’nin gündemi değiştikçe, mahalli idarelerdeki hedeflerimizi de ileriye taşıdık ve 2014 seçimlerinde ‘daima millet, daima hizmet’ dedik. Böylece her türlü vesayet, darbe ve saldırıya karşı, milletimizin emrinde bir şekilde hizmet yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığımızı ifade ettik. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline göz dikenlere karşı, 15 Temmuz’da olduğu gibi milletimizle birlikte mücadele ederken, hizmet yarışında da yine en önde olduk. Şimdi de, ‘tevazu samimiyet ve gayret ile memleket işi gönül işi’ diyerek, ‘gönül belediyeciliği’ sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Halkımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz. 31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için, geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Bu büyük müktesebatın yanında, şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak yeni projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar, şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceğiz. Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz” dedi.

Türkiye’yi, bugüne kadarki uygulamaların ötesinde bir yeni şehircilik vizyonu ile buluşturacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirlerimizi, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok hizmetle donatacağız. Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürütecekler. Şehir plancılığında ve imar uygulamalarında, coğrafyamızın tüm birikimine sahip çıkan, Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve günümüzün modern çizgilerini meczeden bir anlayışı yaygınlaştıracağız. İnsanlarıyla birlikte ağacından hayvanına kadar içindeki tüm canlıların güven içinde yaşadığı şehirlere sahip olmanın huzuruna kavuşacağız.

AK Parti iktidarları döneminde eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı, şehirlerimizle ilgili tasavvurlarımızı gerçekleştirebilmemizin teminatıdır.

Öyle ki, bugün artık klasik belediye hizmetleri, başarının ölçüsü olmaktan çıkmıştır. Artık ölçü, bunların üzerine hangi hizmetleri koyabildiğiniz, özellikle de gönül belediyeciliğinde ne kadar mesafe kat edebildiğinizdir. AK Partili belediyeleri, her insana adaletle hürmet edecek, şehrinin ve insanlarının maddi-manevi tüm varlığını kutlu bir emanet olarak görüp sahip çıkacak, herhangi bir kesime ve kişiye değil sadece milletine ve devletine sadakat gösterecek başkanlar yönetecektir. İşte bunun için 31 Mart seçimlerinde milletimizin karşısına memleket işi gönül işi diyerek çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak, yeni dönemdeki belediyecilik anlayışını 11 başlık altında özetlediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir planlarına ilişkin şunları söyledi:

“Şehir planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.

Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracak, kararları demokratik katılım süreçlerini işleterek, en geniş uzlaşmayla alacağız.

Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız.

Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek, şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere öncelik vereceğiz.”

Altyapı ve ulaşım konusunun çözülmeden şehirleri gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacaklarına inandıklarını söyleyen Erdoğan, altyapı ve ulaşım konusuna yönelik, “Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. Böylece sokaklarımızdaki araç istilasına son verip, kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız” dedi.

Erdoğan, kentsel dönüşüm projeleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Bu projelerimizi, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz.

Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benzersiz şehirler hedefimiz doğrultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız.

Planları, altyapı ve üstyapı projelerini, şehirlerimizin asli karakterlerini güçlendirecek şekilde tasarlayacak, koruyarak yaşatmayı esas alacağız.

Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Tarihi yapıları ve mekanları şehrin günlük hayatının ayrılmaz parçaları haline getirerek gelecek nesillere miras bırakacağız.

Taklitten ve tekrardan uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi şehirlerimize hakim kılacağız. Şehirlerimizin, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz” dedi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde Türkiye’yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız. Çevreye saygılı şehirler ile Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her şehrimize yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Biz her kurumumuzda, her evimizde Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçireceğiz”

“Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacağız” diyen Erdoğan, “Geçmişte yine bize CHP çöp dağlarını bırakmıştı ama onun varisleri de ilçe belediyesinde çöp dağlarıyla hareket ediyor. Bütün bunları görerek milletimize bunları anlatarak, resmederek aynı tuzağa bir daha düşmememiz lazım. Biz her kurumumuzda, her evimizde Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kimsesizlerin kimsesi olacağız”

Sosyal belediyecilik anlayışını tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelere, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere hizmet verecek şekilde genişleteceklerini vurgulayan Erdoğan, “Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Özellikle toplumun temeli olarak gördüğümüz aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları önceliklerimizin başına alacağız. İnsana hizmet üreten belediyecilik yapacak, şehirleri imar ederken nesilleri ihmal etmeyeceğiz. Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, spor merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götürmeye devam edeceğiz. Sporu, gençlerimiz başta olmak üzere her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracak faaliyetleri yoğunlaştıracağız. Sosyal belediyecilik çalışmalarının kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin her yerinde belirli bir seviyenin üzerinde hizmet verilmesini sağlayacağız” dedi.

“Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacak. Gönüllerimize hitap eden mekanlar bütünü olan şehirlerimizi toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu modelle insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde bu modele öncelik vereceğiz. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde bu istişare yöntemini mutlaka kullanacağız. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için bir ‘Şehirli Hakları’ bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerinde önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkânların kullanılmasını sağlayacağız. Tasarruf ve şeffaflık yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, kalitesini titiz bir şekilde değerlendirecek, sonra adımları atacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

“Önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz”

Değer üreten şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, “Bugün şehirlerimizde yaşayan insanların talepleri, bundan çeyrek asır, yarım asır öncesine göre çok değişti. Eskiden ihtiyaçlar, başını sokacak bir çatı, musluğundan akacak su, ampulünü yakacak elektrik, evine ulaşacak yol gibi temel hizmetlerle sınırlıydı. Bugün ise şehirlerdeki insanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. Bunun için şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Bir başka ifadeyle şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız. AK Parti olarak bu konuda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Daha önceki yıllarda ekonomik kalkınmanın ve refah artışının ana lokomotifi olan Kent Ekonomileri Forumu çalışmasını 81 ilimizi kapsayacak şekilde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl da 30 büyükşehrimizi kapsayan Şehrim 2023 Projesi’ni hazırladık. Şehirlerimizin kültürden ekonomiye tüm yönlerini analiz ettiğimiz, zayıf ve güçlü taraflarını ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ışığında önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz” açıklamasında bulundu.

“Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Memleket işi gönül işi diyerek, gönül belediyeciliği ile milletimizin hizmetine talip olan AK Parti’nin yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini başlıklarıyla tekrarlayacak olursak; şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde, işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz. Böylece seçim kampanyamızı da resmen başlatmış, seçim sloganlarımızı kamuoyumuzla paylaşmış oluyoruz.”

“Ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz”

31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni eden Erdoğan, “Mahalli İdareler Seçimleri Manifestomuzdaki ilkelerimiz, milletimize yeni dönemdeki yönetim anlayışımızı ifade eden taahhütlerimizdir. Projelerimizi her büyük şehrimizde, ilimizde, ilçemizde AK Parti adaylarımız kendileri açıklayacaktır. Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil; plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir. Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz. Bu süreçte ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. MHP ile Cumhur İttifakı’nı diri tutacağız. Geçtiğimiz yıllarda üst üste çok büyük saldırılara maruz kalan ülkemizin istikrar ve güven ortamının devamına her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“31 Mart’ta kazananın bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum”

“2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bırakarak, yeni yönetim sistemimize fiilen geçmiştik” ifadesini kullanan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hamdolsun her geçen gün daha da pekişerek başarıyla yürüyor. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerini de huzur içinde tamamlayacağız. Böylece ülke ve millet olarak önümüzdeki 4.5 yıllık dönemi tamamen hedeflerine odaklanmış bir şekilde geçirme imkanına kavuşacağız. Bu dönemde atacağımız adımlar, bizden sonraki nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız bakımından hayati öneme sahiptir. AK Parti olarak bu bilinçle demokraside ve ekonomide Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyük şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde kazanacağımız her başarı ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır. Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, belediye hizmetlerinde biraz önce ifade ettiğim ilkeler çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmanın yanında, Türkiye’yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği de verecektir. 31 Mart’ta kazananın bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Her bir belediye başkan adayımızın ve teşkilatımızın kampanya döneminde gösterdiği performansı tespit edecek bir mekanizmada kuracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarına şöyle seslendi:

“Sizlerden bir isteğim var. Bugünden itibaren seçim gecesine kadar tüm gücünüzle sokakta, evde işyerinde, her yerde milletimizle birlikte olmanızı bekliyorum. Hedefimiz bizzat ulaşmadık kendimizi, derdini dinlemedik hiçbir vatandaşımızı bırakmamak olmalıdır. Seçimi kazandık seçimden sonra da bu anlayışın aynen devamını istiyoruz. Demokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne yürekten inanan bir parti olarak adaylarımızla ve teşkilatımızla milletimize onun emrinde olduğumuzu usanmadan sürekli tekrarlayacağız. Gittiğiniz her yerde şahsımın temsilcisi olarak vatandaşlarımıza selamlarımı iletmenizi, desteklerini talep etmenizi rica ediyorum. Şahsımın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla adım attığı hizmet siyaseti bugüne kadar kesintisiz getirdik. AK Parti’nin 16 yılda Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini her vatandaşımıza örnekleriyle anlatmalısınız. Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırma kararlılığımızı tekrar tekrar ifade etmelisiniz. Dünyada ve bölgemizde yaşanan büyük değişime bütün bunlara karşı ülkemizi birikimiyle vizyonuyla projeleriyle kadrolarıyla hazırlayabilecek yegane partinin AK Parti olduğunu herkese göstermelisiniz. Önümüzdeki dönemde belediyelerdeki hedeflerimizi standartları çok daha yükseğe çıkartarak sizler eliyle milletimize sunmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde gelecekteki çalışmalarımızda bize yol göstermek üzere her bir belediye başkan adayımızın ve teşkilatımızın kampanya döneminde gösterdiği performansı tespit edecek bir mekanizmada kuracağız. Böylece kararlarımızı daha somut verilere dayalı olarak alma imkanına kavuşacağız. Cumhurbaşkanlığı ve mecliste milletimizin bize verdiği yetkiyle ülkemizi 2023 yılının Haziran ayına kadar yöneteceğiz. İnşallah sizlerde milletimizden alacağınız yetkiyle belediyelerimizde 2024 yılının Mart ayına kadar hizmet vereceksiniz. Türkiye’yi el birliğiyle geleceğe taşımak için sizlerden gece gündüz gayret göstermenizi beklediğimi belirtmek istiyorum.”



İşte AK Parti’nin seçim manifestosu:

“MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ” diyerek, “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ” ile milletimizin hizmetine talip olan AK Parti’nin, yeni dönemde

insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini başlıklarıyla tekrarlayacak olursak;

ŞEHİR PLANLARI uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde

hazırlanacak.

ALTYAPI VE ULAŞIM sorunları tüm şehirlerimizde tamamen

çözülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek.

BENZERSİZ ŞEHİRLER anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine

uygun şekilde geliştirilecek.

AKILLI ŞEHİRLER uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları

insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak.

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile belediye hizmetlerinde tabiattaki

canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmalarına önem verilerek doğrudan

insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak.

YATAY ŞEHİRLEŞME ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve

komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli

kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak.

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları

hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak.

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere

her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek.

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Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde,

işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz.

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