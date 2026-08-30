MHP İstanbul İl Kongresinde Volkan Yılmaz: “İstanbul bizi bekliyor”

MHP İstanbul İl Başkanlığı Olağan İl Kongresi “İstanbul’la buluşmak, İstanbullularla kucaklaşmak için Gün Bugündür” sloganıyla gerçekleşti. Kongrede yapılan oylama ile Volkan Yılmaz resmen İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. Katılımcılara seslenen Volkan Yılmaz, “Hep beraber daha yapılacak çok işimiz var. Hep birlikte yürünecek daha çok yolumuz var. İstanbul bizi bekliyor” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı, teşkilat mensuplarını ve İstanbulluları “Büyük İstanbul Buluşması”nda bir araya getirdi. MHP İstanbul Olağan İl Kongresi, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 12.00’de BJK Akatlar Arena’da yapıldı.

“İstanbul’la buluşmak, İstanbullularla kucaklaşmak için Gün Bugündür” sloganıyla düzenlenen kongrede MHP İstanbul teşkilatının yeni dönem hedefleri ortaya konulurken, İstanbul’un bütününü kucaklayan siyaset anlayışı güçlü bir şekilde vurgulandı. Kongrede yapılan oylamada, 600 delegenin 582’si oy kullandı. Oylama sonucunda önümüzdeki 3 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi’nin İstanbul İl Başkanı olarak Volkan Yılmaz seçildi.

Kongrenin Divan Başkanlığını TBMM Başkanvekili İstanbul Milletvekili Celal Adan, Divan Başkan Yardımcılığını MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, Divan Katipliğini MHP MYK Üyesi Metehan Özkan, Divan Üyeliğini MHP MYK Üyesi Hayati Arkaz ve 27. Dönem Milletvekili Cemal Çetin yaptı.

MHP İstanbul Olağan İl Kongresi Dolu Dolu Bir Programla Gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, “Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi” şiiri eşliğinde hazırlanan tematik görsel sunumlar ekrana yansıtıldı. “Medeniyetlerin Beşiği Şehrimiz” sloganıyla sunulan görsel şölende; kazanılan zaferler, İstanbul semaları ve kentin köklü kültürel mirası video görüntüleri ve görsellerle katılımcılara sunuldu.

“Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” vurgusunun öne çıktığı programda, MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve teşkilatın kent genelindeki saha çalışmalarını, ilçe kongre süreçlerini ve projelerini konu alan kapsamlı İstanbul tanıtım filmi de izleyicilerle buluştu.

Protokol konuşmaları ve oylama sonrasında, Türkiye Halk Dansları Federasyonu’ndan dansçılar sahne aldı. Kongre coşkusu, Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın zafer konseri ile tavan yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Ülkücülük Ayıran Değil Birleştiren İradedir”

Kongreye yazılı bir mesaj gönderen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15. Olağan Kongre sürecinin önemine dikkat çekti. Bahçeli mesajında şu ifadeleri kaydetti:

“Kongremizi şereflendiren yüreği vatan sevdasıyla çarpan Milliyetçi Hareket Partisi’nin sarsılmaz mensuplarını hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerin arasında bulunamasam da gönül bağımızın ve dava birliğimizin her şartta devam ettiğini, kalbimin aynı inanç, heyecan ve ülkü şuuruyla sizlerle birlikte attığını ifade etmek isterim. Milliyetçi Ülkücü Hareket dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin birlik ve dirliğinin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin güvencesi olmaya devam edecektir.”

Celal Adan: “Türkiye’de Kan ve Kin Devri Bitmiştir”

Kongrenin Divan Heyeti Başkanlığı görevini yürüten TBMM Başkanvekili Celal Adan ise konuşmasında tarihi mesajlar verdi. Siyasi yolculuğunun 12 Eylül öncesinde İstanbul Ülkü Ocakları’nda ve şehit ilçe başkanlarının makamlarına talip olarak başladığını hatırlatan ve yarım asrı aşan mücadelenin yeni bir dönemine şahitlik ettiklerini belirten Adan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün burada yalnızca bir il kongresi gerçekleştirmiyoruz; yarım asrı aşan kutlu mücadelemizin yeni bir dönemine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Liderimizin öncülüğünde başlayan ve hukuki altyapısı tamamlanarak son safahata varan Terörsüz Türkiye projesi, artık başarıyla neticelenmiştir. “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, yakın Türkiye tarihinin en keskin dönemeçlerinden birisidir. Bu kanun ile beraber; işin mührü vurulmuş, imzası atılmıştır. Artık Türkiye’de kan ve kin devri bitmiştir. Bu memleketin en derin yarası kapanmıştır. Yarım asırdır dağları sulayan Mehmetçiğin asil kanı; artık terör yüzünden tek damla dahi akmayacaktır. Ay yıldızlı al sancağımız, tabutların üzerinde değil; ufukların ötesinde dalgalanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi için Terörsüz Türkiye süreci; hem iftihar tablosu hem de vazife yüküdür. İftihar ediyoruz.”

Volkan Yılmaz: “Türkiye’nin ve Türk Milletinin Gelecek Ümidi de Geleceğinin Mimarı da Hiç Şüphesiz Milliyetçi Hareket Partisidir.”

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, salondaki coşkulu alkışlar eşliğinde gerçekleştirdiği konuşmasına Milliyetçi Hareket Partisi’nin ideallerini simgeleyen “Bir sevdadır bizimkisi; seveni fani, sevileni baki, sevgisi ebedi” sözleriyle başladı.

Konuşmasında Ağustos ayının ve Büyük Taarruz’un tarihi önemine değinen Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan Büyük Taarruz, Türk milletine hasım odakların mutlak akıbetini göstermesi bakımından bugünlere ve yarınlara örnek teşkil eder. Ayrıca bu zafer; ‘zamanı doldu’ denilen bir Türk devletini bile hiç kimsenin yıkmaya gücünün yetmeyeceğinin, onu ancak kendi içerisinden çıkan kudretli bir iradeyle dönüşebileceğinin, Türk’ün istikbal ve hürriyetinin nesilden nesile kendi kurduğu bir devletten diğerine devrilip gideceğinin ispatı olarak görülebilir.”

Konuşmasında İstanbul yönetimini de değerlendiren Yılmaz, İstanbul’un sorunlarına da dikkat çekerek, “İstanbul nimet değil, bize emanet! İstanbul ne nimet ne de sizin yağmalayacağınız bir ganimet.” dedi.

“Bugün Nöbet Bizdedir”

Bugünkü mücadele sorumluluğunun teşkilatların omuzlarında olduğunu vurgulayan Yılmaz, Hüseyin Nihal Atsız’ın “Bugünkü nöbet bizdedir” sözlerine atıfta bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün nöbet bizdedir. Bugünkü nöbetçiler, felaketler karşısında kahramanlık anıtı gibi yükselen Milliyetçi Hareket Partililerdir. Bugün nöbetçiler bu salonda, İstanbul İl Kongresi’ndedir. Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek ümidi de geleceğinin mimarı da hiç şüphesiz Milliyetçi Hareket Partisidir. Ne İstanbul’u sahipsiz bırakacağız, ne İstanbul’u kimsesiz bırakacağız, ne İstanbul’u sevdasız bırakacağız, ne de İstanbul’u fetih ruhundan yoksun kılacağız.”

“İstanbullu Hemşehrilerimi Bizlerle, Türk Milliyetçileriyle, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Kucaklaşmaya Davet Ediyorum.”

Konuşmasını tüm İstanbullulara yönelik tarihi bir kucaklaşma çağrısıyla tamamlayan Yılmaz, salonu dolduran teşkilat mensuplarına ve vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Ben biliyorum ki benim bağrım sizin bağrınız, ben biliyorum ki sizin kollarınız benim kollarım. Şimdi İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul’daki tüm teşkilatlarım adına kollarımı açabildiğim kadar geniş açıyor ve İstanbullu hemşehrilerimi bizlerle, Türk milliyetçileriyle, Milliyetçi Hareket Partisi’yle kucaklaşmaya davet ediyorum. İnanın bu buluşma, inanın bu kucaklaşma çok kutlu, çok mutlu ve çok büyük bir buluşma olacak. Sağ olun, var olun.”

Volkan Yılmaz’dan Teşekkür Konuşması: “Daha Çok Yolumuz Var”

Oylama sonrasında bir teşekkür konuşması yapan MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bu dava nesilden nesile aktarılacak. Nihayetinde bedenlerimiz olmasa bile; gönüllerimiz, hatıralarımız Kızıl Elma ülkümüze ulaşacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, bugün burada sadece bir il kongresi gerçekleştirmedik. Hasretle beklediğimiz, birlik ve beraberlik ruhuna kavuşmanın akdini bugün bu salonda, hep birlikte imzaladık. Bugün burada sadece sandıklar değil, sandıklardaki pusulular da değil, aynı zamanda ülküdaşlık hukukumuzdan kaynağını alan güç ve kararlılıklarla doldu taştı. Milliyetçi Ülkücü Hareketin iradesi bugün bu salonda anlam buldu ve yankılandı. Bunun sadece güzel bir başlangıç olduğunun bilincindeyiz. Hep beraber daha yapılacak çok işimiz var. Hep birlikte yürünecek daha çok yolumuz var. İstanbul bizi bekliyor.”

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi’ne Başkan Volkan Yılmaz ve divan üyelerinin yanı sıra; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP İstanbul ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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