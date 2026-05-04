Mehmet Najafzadeh Resim Sergisi 9 Mayıs’ta Sanatseverlerle Buluşuyor…

Ressam Mehmet Najafzadeh’in yeni kişisel resim sergisi, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da Mehmet Najafzadeh Art Stüdyo’ da sanatseverlerle buluşuyor.

1965 yılında Tebriz’de doğan sanatçı, henüz 18 yaşında karşılaştığı bir minyatür eserle sanat yolculuğunun yönünü belirledi. Bu karşılaşma, onun için resmin yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda güçlü bir ifade biçimi olmasını sağladı.

Resim öğretmenliği eğitimi alan Najafzadeh, sanat yaşamı boyunca Tebriz ve Tahran’ın yanı sıra İstanbul ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sergiler açarak eserlerini geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Farklı resim tekniklerine hâkim olan sanatçı, özellikle suluboya alanındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Uluslararası suluboya yarışmalarında kazandığı birincilik ve üçüncülük ödülleri, sanat kariyerinin önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan sanatçı, günümüzde suluboya ve yağlıboya çalışmalarında iç dünyasını ve doğadan aldığı ilhamı özgün bir anlatım diliyle eserlerine yansıtmaya devam ediyor.

Sanatseverler, Mehmet Najafzadeh’in farklı teknik ve duygu katmanlarını bir araya getiren eserlerini 9 Mayıs’tan itibaren Mehmet Najafzadeh Art Stüdyo’da ziyaret edebilecek.

Mehmet Najafzadeh Art Stüdyo

Caferağa Mahallesi, Kadife Sokak No 1, Kadıköy