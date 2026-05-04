“FULAR” Filmin Galasında yıldızlar geçidi

Deniz Şaman’ın organizatör kimliğinin yanı sıra yapımcı kimliğine soyunduğu ilk sinema filmi olan Fular’ın Avrupa da dört ayrı festivale kabulü ve gösteriminden sonra Şişli Tiyatrosunda Glorize Organization by Gülsüm Aydemir ana sponsorluğunda düzenlediği filmin galasına; Ünlü oyuncular Burçin Bildik ve Burak Sarımola, Yapımcı Halit Eser, Özbekistanlı yapımcı Guli Karimova, Sanatçı Reyhan Cansu, Sanatçı Sinan Tanyeli, Sanatçı Melissa Yalan, Sanatçı Hüseyin Güdücü, Bestlife Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemal Cenk İçten, Nightlife Dergisi İmtiyaz Sahibi Serkan Çılgın, Çekiç Magazin- Levent Çekiç, Haber Caddesi-Turgut Geleç, Tan Medya-Ertan Taşkıran haricinde; Fular oyuncuları tam kadro, yine filmin uygulayıcı yapımcısı Tülay Türken, Yönetmeni Bekir Ayar Subaşi, düzenleyici Mohsen Rabiei, Make-up Afsaneh Deldademehraban teknik ekip Saman Shabani, Model Of Models 2025 Kralı Caner Meral, Model of Models 2022 Elvis Halil Güney, Model of Models 2023 Halil Demirkıran, Modeller Emre Çetinbaş, Farnaz Alizadeh, Behiye Oyucu, oyuncu Emel Yetenek gibi isimlerin yanı sıra bir çok yerli ve yabancı davetli katıldı.

Oyuncu Kadrosu Ayakta Alkışlandı!

Merakla beklenen “Fular” filminin dün akşam Şişli Tiyatrosunda Glorize Organization by Gülsüm Aydemir ana sponsorluğu, Merve Eryiğit Beauty kırmızı halı sponsorluğu, Tan Medya Çekim Ekibi, kırmızı halı sunucusu Gülce Torun ev sahipliğinde gerçekleşen gala gösteriminde tüm gözler filmin oyuncu kadrosunun üzerindeydi. Hikayenin ruhunu beyaz perdeye taşıyan oyuncular, gösterim sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanarak gecenin yıldızı oldular.

Karakterlerin Gücü ve Oyunculuk Başarısı

Filmin başrollerini Usta oyuncu Niyazi Gezer, Melisa Şahin ve Sebat Cananoğlu ile birlikte modeller Yusuf Şahin Çelebi ve Hilal Yıldız paylaşırken, ana kastta ise Sümeyra Demirel, Büşra Mollaibrahimoğlu, Selim Dağoğlu, Vnara, Melis Mine Subaşi, gibi isimler yer aldı. Oyunun hikayesinin Modellik yarışmalarına katılım sürecinden esinlenerek oluşturulması nedeni ile oyuncu alt yapısı da modellerden oluşturuldu.

“Karakterle Bütünleşen Bir Emek Süreci”

Kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, yok denilecek kadar az bir bütçe ile çekilen filmin çekim sürecinin zorlayıcı ama bir o kadar da öğretici geçtiğini belirttiler. Karakter hazırlık aşamasında uzun bir prova süreci geçirdiklerini ifade eden ekip; “Fular, sadece bir senaryo değil, her birimiz için yaşanmışlığı olan bir yolculuktu. Bu akşam izleyiciden aldığımız bu samimi tepki, tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Ayrıca bu gece bize gerek katılımları ile gerekse yorumları ile destek olan başta HaberTürk Tv, Bestlife Dergisi, Nıghtlife Dergisi, Çekiç Magazin. Flaş Haber, Yerelinsesi Gazetesi, Ocean Global Medya, İstanbulsonkadraj ekibi, Magazinkolik.com, Injnterval.az Xabar Portalı, Haber Medya Magazin, Radyo Paşa ve Gazete Pazar’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz,” açıklamasında bulundular.

Sektörün Yeni Favorileri

Gala sonrasında yapılan ilk değerlendirmelerde, oyuncuların sergilediği performansın ulusal ve uluslararası festivallerde ses getirdiği vurgulandı. Rollerine kattıkları özgün yorumla hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyan kadro, Fular filminin sadece bir yapım değil, bir oyunculuk okulu niteliğinde olduğunu kanıtladı. Fular, çok yakında Deniz Şaman Youtube kanalında izleyiciyle buluşacak.

