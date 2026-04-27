“Karmaşık” Sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde Sanatseverlerle Buluşuyor

Sanatın farklı disiplinlerinden beslenen özgün eserleri bir araya getiren “Karmaşık” sergisi, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Venüs Sanat Galerisi’nde kapılarını açıyor. Sergi, 14 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ahşap baskı, çini, kat-ı, keçe, minyatür, mozaik, resim, seramik, takı tasarımı ve tezhip gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserlerin yer aldığı sergi; geleneksel sanatların izlerini çağdaş yorumlarla buluşturuyor.

Sergide eserleriyle yer alan sanatçılar; Berin Alpar, Didem Sakarya, Gülay Yüksel Tetik, Oya Öztürk Kaya, Özlem Cimilli Arcasoy, Serap Emel Cever ve Sinem Tanaydın Sevim. Kendi alanlarında özgün üretimleriyle dikkat çeken sanatçılar, bu sergide çok sesli ve zengin bir anlatım dili oluşturuyor.

Sanatçılardan ortak bir söz;

Karmaşık olarak gelenekselden çağdaşa, zanaattan sanata uzanan farklı disiplinlerde araştırmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Üçüncü sergimizde; resimden minyatüre, tezhipten çiniye, mozaikten seramiğe, ahşap baskıdan takı tasarımına uzanan geniş bir yelpazede, hayatı anlamlandırmayı ve ona değer katmayı amaçlıyoruz. “Karmaşık” ismi her ne kadar çok katmanlı bir yapıyı işaret etse de, bizim için birikimlerimizi farklı teknik ve malzemelerle ifade etmenin bir yolu. Yeniliklerle zenginleşen üretimlerimizde estetik duyarlılığımızı korurken; doğaya, insana ve geçmişe duyduğumuz saygıyla yaşamı sanat aracılığıyla güzelleştirmeyi hedefliyoruz.

Tüm sanatseverler sergiye davetlidir.

VENÜS Sanat Galerisi

Pınar Sokak No 10

Göztepe-Kadıköy