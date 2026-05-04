Taşkın, Memur ve emeklinin yoksulluğu derinleşiyor!

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin derin yoksulluğu artarak devam ediyor, dedi.

Nisan ayında enflasyon yükselmeye devam ediyor.

Öncü veri olarak kabul edilen İTO’nun İstanbul nisan ayı enflasyonunu %3.74, ENAG’ın nisan ayı enflasyonunu %5.07, yıllık enflasyonu %55.38, TÜİK’in Nisan ayı enflasyonu ise %4.18 olurken, yıllık enflasyonun %32,37 olarak açıklandığına dikkat çeken Taşkın, nisan ayında yoksulluk sınırının 112 bin 660 TL’ye yükseldiğini, bunun da dar ve sabit geliriyle yaşamaya çalışan ücretlinin geçim sıkıntısını gösterdiğine vurgu yaparak, maaşlarda iyileştirme yapılmasının şart olduğuna dikkat çekti.

Necip Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sağlık çalışanlarına emeğinin ve alın terinin hakkı verilmelidir.

“Bilindiği gibi memur ve memur emeklilerine maaş zammı toplu sözleşme ile enflasyon farkı ise TÜİK’in 6 aylık enflasyon verilerine göre yapılıyor. Nisan ayında enflasyonun %4.18 olarak açıklanmasıyla dört aylık enflasyon oranı %10.51’e ulaştı.

Bu enflasyonist ortamda dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin temel ihtiyaçlarını karşılaması ve insanca yaşaması mümkün değildir. Yılın ilk dört ayında mutfak enflasyonu %14,74 olurken, çarşıya, pazara, markete gidemeyen, ihtiyaçlarını sürekli ertelemek zorunda kalan memur ve memur emeklilerinin gerçek enflasyona göre maaş artışı yapılmasının yanı sıra enflasyon farkının da her ay maaşa yansıtılması ve refah payı verilerek insanca yaşama kavuşturulması zorunlu ve gereklidir.

Bu enflasyonist ortamda özellikle emeğinin ve alın terinin hakkını alamayan sağlık çalışanlarına verilen maaş yoksulluk sınırının altında kalırken, diğer yandan teşvik, taban ödeme ve nöbet ücreti, günün ekonomik koşulları dikkate alındığında alın terini karşılamaktan çok uzaktır. Dolayısıyla Anadolu Sağlık Sen olarak hem memurun hem de memur emeklilerinin enflasyona ezdirilmesine şiddetle karşıyız. Maaş artışları memurun alım gücünü korumaktan uzaktır. Memur ve memur emeklileri Cumhuriyet tarihinin en ağır yoksulluğunu yaşıyor, sefalet derinleşiyor. Reel maaş artışı yapılmadığı müddetçe yoksulluk daha da derinleşecektir. Anayasa ile güvence altına alınan insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlanması zorunludur. “