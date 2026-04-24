Antalya Valisi’nin Önsezisi Kerkük’te Gerçekleşti

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Antalya’da Irak Türkmenlerine verdiği destekle bilinen Antalya Valisi Hulusi Şahin’in Kerkük konusundaki önsezisinin gerçekleştiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Şahin’in sık sık Kerkük’e dair umut dolu ifadeler kullandığını belirterek, “ “Kerkük Zindanı” türküsündeki: Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım. Elbet bir gün güler bize seneler. Bize de seneler” sözlerini her zaman dile getirirdi. “Kerkük Zindanı” türküsü, sıradan bir türkü değil, Kerkük Türkmenlerinin yaşadığı büyük acıyı, zulmü ve haksızlığı anlatan bir ağıttır. Aslında Kerkük Zindanı türküsü, yaşanan baskı, zulüm, katliamlar, haksız hapis cezaları ve etnik kimliğin bastırılmasına karşı yükselen bir feryat, bir çığlıktır. Sayın Hulisi Şahin, bu yaklaşımıyla Antalya’daki Irak Türkmenlerine hep moral ve destek verdi, kendisine minnettarız.” dedi.

Kerkük’te 86 yıl sonra valilik görevine Türkmen kimliğiyle bilinen Mehmet Seman Ağa’nın seçilmesinin, bu önseziyi doğruladığını ifade eden Çavuşoğlu, “Sayın Valimiz her zaman Kerkük’ün tarihi ve kültürü ile bir Türkmen şehri olduğunu ve yönetiminin de Türkmenlerde olması gerektiğini vurguluyordu. Gelinen noktada bu önsezisinin gerçekleştiğini görüyoruz” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu ayrıca, Antalya’da yaşayan Irak Türkmenlerinin her zaman destek gördüğünü ve bu dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin, “Kerkük Valisi olarak seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Mehmet Seman Ağa’yı tebrik etti, Kerküklüler için hayırlı olmasını diledi. Türkmenlerin Irak’ta üçüncü asli unsurlarından biri olarak yönetimde hak ettikleri şekilde yer alması; bir hakkın teslimi olduğu kadar, kalıcı istikrarın da anahtarıdır. Kerkük’te valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesi, temsilde denge, adalette eşitlik ve ortak geleceğe duyulan inancın güçlü bir tezahürüdür.” dedi.

Kerkük, asırlardan beri Irak Türklerinin bu coğrafyada şekillenmiş Türk kültürünün merkezidir. Bir şehrin aidiyeti ve kimliği, o şehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir. Bir millet için “tarihi eser” sahibi olmak, her şeyden evvel bir “tarihe” sahip olmayı gerektirir. Bu topraklardaki Irak Türklerinin geçmişi bin yılı aşıyor. Yani en azından bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz.

Kerkük şehrinin simgesi olan Kerkük Kalesi ve Kerkük’ün her köşesinde sizi Türk tarihi eserler karşılar. Gök Kümbet, Uryan Camii, Hasan Pakiz Camii, Seyit Necip Tekkesi, Fuzuli Mescidi, Kilciler Pazarı, Nakışlı Minare ve Camisi, Kerkük Redif Kışlası, Kapalı Çarşı (Kayseri), Altunköprü, Kırdar Hanı ve Çarşısı, Kerkük Kale Hanı, Kerkük (Aziziye) Kışlası, Mecidiye Sarayı, Sultan Sakı Yatırı, Dakuk Ulu Camii Minaresi, Hristiyan kilisesi iken çeşitli düzenlemelerden sonra camiye çevrilen Ulu Camii, Yahudi tapınağından yüzyıllar önce ”devşirilen” ve Türkmenlerce kutsal sayılan Danyal Peygamber Camii ve Minaresi, 16 gözlü Taşköprü gibi 60’tan fazla Türk tarihi eserine Kerkük’ün her noktasında rastlamak mümkün. Kerkük’ün her köşesi tarih ve medeniyet kokuyor.