Gastronomi Turizmi Derneği markası GT Anadolu Standı Cemre Çarşısı’nda

İstanbul’da The Peninsula’da düzenlenen TOGEM-DER Cemre Çarşısı etkinliği, gastronomi ve kültürel mirasın buluştuğu renkli görüntülere sahne oldu. Gastronomi Turizmi Derneği markası GT Anadolu, kurduğu stantla etkinliğin en dikkat çeken noktalarından biri oldu.

GT Anadolu standı, hem ürün çeşitliliği hem de özgün sunumlarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Özellikle Afrika’nın geleneksel dokularından ilham alınarak hazırlanan ve TOGEM-DER desteğiyle yeniden yorumlanan özel keseler, estetik ve anlamlı tasarımlarıyla öne çıktı.

Söz konusu keselerde Türkiye’nin coğrafi işaretli dört önemli ürünü yer aldı: kayısı, incir, fıstık ve fındık. Kültürler arası bir bağ kuran bu özel sunum, katılımcılardan tam not aldı.

Standın diğer dikkat çeken ürünleri arasında ise Anadolu’nun zengin lezzet mirasını yansıtan Akhisar Zeytini- Yağı, Gaziantep Baklavası ve Türk Kahvesi yer aldı. GT Anadolu, bu çeşitlilikle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere gastronomik bir deneyim sundu.

Cemre Çarşısı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte GT Anadolu standı, önemli isimlerin de uğrak noktası oldu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen standı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da GT Anadolu standına teşrif etti.

Etkinlikte iş, sanat ve gastronomi dünyasından birçok tanınmış isim de yer aldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr Hakan Bahadır, Acun Ilıcalı, Danilo Zanna, TRT Genel Müdürü Prof Dr Mehmet Zahid Sobacı, Demet Sabancı, Hakan Ural, Ebru Akel, Ebru Şallı, Ayvaz Şef, Eyüp Kemal Sevinç Şef, Ebru Demir Baybara Şef Rafet İnce gibi ünlü isimler GT Anadolu standını ziyaret edenler arasında bulundu.

GT Anadolu, Cemre Çarşısı’nda kültürel değerleri modern dokunuşlarla buluşturarak hem içerik hem de etki açısından güçlü bir iz bıraktı.