Fatura teknik hocaya değil oynamayan oyuncuya kesilmelidir

Sevgili Okurlar şüphesiz hepimizin uzaktan veya yakından sporla ilgisi vardır.Şahsım fiili uğraşmasamda gençliğimde sporla ilgilenmiş biri olarak analiz yapma hakkını hissettim.

Türk futbolunda başarısızlıkların sorumluluğu çoğu zaman teknik direktöre yüklenir. Ancak bu yaklaşım, sorunun kaynağını doğru teşhis etmekten uzaktır. Futbol, sahada oynanan bir oyundur ve oyunun aktörleri futbolculardır. Teknik direktörün görevi, strateji geliştirmek ve oyuncuları yönlendirmektir; fakat bu stratejiyi uygulamak, sahada mücadele etmek ve sorumluluk almak oyuncunun asli görevidir.

Bir takımın başarısızlığını yalnızca teknik direktörün tercihleriyle açıklamak, eksik bir analizdir. Çünkü aynı taktik farklı oyuncularla farklı sonuçlar doğurabilir. Oyuncunun fiziksel hazırlığı, zihinsel motivasyonu ve profesyonel disiplini, teknik direktörün planından bağımsız olarak belirleyici faktörlerdir. Dünyada ve dolayısıyla Ülkemiz

’de futbol kültüründe sıkça görülen “hocayı suçlama” refleksi, aslında sorumluluğu bireysel performanstan kurumsal yapıya kaydıran bir kolaycılıktır. Oysa sahada görevini yerine getirmeyen, mücadele etmeyen, takım ruhuna katkı sağlamayan oyuncunun eksikliği, hiçbir teknik direktörün becerisiyle telafi edilemez.

Analitik bir bakış açısıyla çözüm, sorumluluğun doğru dağıtılmasıdır. Yönetim, taraftar ve medya, başarısızlık durumunda yalnızca teknik direktörü değil, sahada görevini yerine getirmeyen oyuncuları da sorgulamalıdır. Bu yaklaşım, hem futbolun adaletini sağlar hem de oyuncuların profesyonel sorumluluk bilincini artırır.

Sonuç olarak, teknik direktörleri günah keçisi ilan etmek yerine, futbolcuların performansını objektif ölçütlerle değerlendirmek gerekir. Başarı ya da başarısızlık, yalnızca taktik tahtasında değil, sahada alın teriyle belirlenir.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul