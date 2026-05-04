Vali Gül, “İstanbul’da sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır”

İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konunun bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çeken Vali Gül, hem kamu güvenliği hem de hayvan refahı açısından dengeli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

“Aşırı yaklaşımlar çözüm değil”

Vali Gül, sahipsiz hayvanlar konusunda uç yaklaşımların doğru olmadığını belirterek, “Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

“Kanunun emri nettir”

Mevzuata uygun hareket edildiğini vurgulayan Gül, sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü belirterek, “Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır” dedi.

İstanbul’da çalışmalar sürüyor

İstanbul genelinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Gül, sahipsiz hayvanların önemli bir kısmının toplandığını açıkladı. Gül, “İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır, kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır” şeklinde konuştu.

Yetkililer, sürecin hem vatandaşların güvenliği hem de hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürebilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.