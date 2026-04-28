Türkiye’de Özel Okul Ücretleri Avrupa’nın 4 Katı!

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye’de özel okul ücretlerinin Avrupa ülkelerine kıyasla 3-4 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekerek sert tepki gösterdi. Kanko, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, eğitimdeki bu ağır adaletsizliğin derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

VELİLER ÇARESİZ, ÖĞRENCİLER EŞİTSİZLİĞİN KURBANI

Eğitimin hızla ticarileştiğini vurgulayan Kanko, fahiş ücretlere rağmen özel okullarda görev yapan öğretmenlerin düşük maaşlarla çalıştırılmasının büyük bir çelişki olduğunu ifade etti. Mevcut tabloyu “kabul edilemez” olarak nitelendiren Kanko, eğitim sisteminin derin bir kriz içinde olduğunu belirtti.

“BU NASIL BİR SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI?”

Kanko açıklamasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de eğitim artık bir hak olmaktan çıkmış, adeta lüks bir ayrıcalığa dönüşmüştür. Özel okul ücretleri 20-25 bin euro seviyesini aşmış durumda. Avrupa’da ise aynı eğitim 6-7 bin euro civarındadır. Kendi vatandaşımıza, Avrupa’nın 3-4 katı bedelle eğitim dayatılmaktadır. Bu nasıl bir ekonomi yönetimidir? Bu nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır?

İktidarın yanlış politikaları yüzünden veliler çaresiz bırakılmış, çocuklar ise eşitsizliğin mağduru haline getirilmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bu düzeni kabul etmiyoruz! Devlet okullarını güçlendirmek yerine vatandaşı özel okullara mahkûm eden bu anlayışı reddediyoruz.

Eğitim ticaret değil, temel bir haktır! Bu adaletsizliği derhal sonlandırın!”