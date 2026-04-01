Koza Home İkinci Mağazasını Bağdat Caddesi’nde Açtı

Koza Halı’nın ev yaşam markası Koza Home, ikinci mağazasını İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtı. Açılış töreni, sektör temsilcileri, basın mensupları, bayiler ve iş ortaklarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yeni mağazanın açılışında konuşan Koza Home Genel Müdürü Anıl Cingisiz, markanın gelişim yolculuğuna ve yeni yatırımın önemine dikkat çekti. Cingisiz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:“Yaklaşık 60 yıl önce Gaziantep’te kilim üretimiyle başlayan yolculuğumuz, zaman içinde ülkemizin önemli halı üretici gruplarından biri haline gelerek büyüdü. Bugün ise bu açılışla birlikte yeni bir aşamaya geçtiğimizi gururla söyleyebilirim.”

Koza’nın büyüme sürecinde değişimi doğru okuma ve dönüşebilme yetkinliğinin belirleyici olduğunu vurgulayan Cingisiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Koza olarak bizi bugünlere taşıyan en önemli unsur, her zaman değişimi doğru okuyabilme ve dönüşebilme yeteneğimiz oldu. 2000’li yılların başında ihracata yönelmemiz, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü moda markası Calvin Klein’ın halı koleksiyonlarını Türkiye pazarına sunmamız bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor.”

Koza Home markasının bu dönüşümün en önemli adımlarından biri olduğuna dikkat çeken Cingisiz, markanın perakende yolculuğuna da değindi:

“Koza Home, bu dönüşümün en gurur verici adımlarından biri. 2016 yılında başlayan bu yolculuk, 2022’de Gaziantep’te açtığımız ilk mağaza ile yeni bir boyut kazandı. Bugün hem fiziksel mağazalarımızla hem de dijital platformlarda güçlü bir şekilde varlık gösteriyoruz.”

Bağdat Caddesi mağazasının marka için stratejik bir adım olduğunu belirten Cingisiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bağdat Caddesi gibi özel bir lokasyonda yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz. ‘Ulaşılabilir premium’ yaklaşımımızla, bu bölgede yaşayan misafirlerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vereceğimize inanıyoruz.”

Açılış töreninin kurdele kesimi; Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, Yönetim Kurulu Başkanı Seddar Cingisiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cem Bilmez tarafından gerçekleştirildi.

Koza Home’un Bağdat Caddesi mağazası, markanın büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkarken, modern tasarım anlayışı, ulaşılabilir premium ürün gamı ve müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.