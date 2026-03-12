Web Sitesi Var Ama AI Aramada Görünmüyor: Markalar Nerede Hata Yapıyor?

Dijital dünyada yeni dönem artık sadece klasik arama sonuçlarında görünmek ile sınırlı değil. Kullanıcılar bugün daha uzun, daha detaylı ve daha sohbet odaklı sorgular yapıyor. Bu değişimle beraber markalar da bu soru ile karşı karşıya kalıyor: “Web sitem var ama neden AI aramada görünmüyorum?” Uzmanlara göre bunun nedeni, birçok markanın hâlâ eski SEO alışkanlıklarıyla hareket etmesi ve kullanıcı niyetini yeterince merkeze almaması. Google, AI özelliklerinde görünmek için ayrı bir gizli formül olmadığını, temel SEO ve faydalı içerik prensiplerinin hala geçerli olduğunu açıkça belirtiyor.

Sektörde yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul SEO Uzmanı İrem Özdemir’in vurguladığı konu şu: AI aramada görünür olmak için sadece anahtar kelime yerleştirmek yetmiyor; içeriğin gerçekten soruyu cevaplaması, teknik olarak erişilebilir olması ve güven vermesi gerekiyor. Google da AI özelliklerinde yer almak için ek bir zorunluluk bulunmadığını, asıl odağın güçlü temel SEO, taranabilirlik ve tatmin edici içerik deneyimi olması gerektiğini söylüyor.

İlk Hata: İçeriği Kullanıcı İçin Değil, Sıralama İçin Yazmak

Markaların en sık yaptığı hata, içerikleri hala yalnızca sıralama alma amacıyla üretmesi. Oysa Google’ın güncel yaklaşımı, insanlara gerçekten yardımcı olan, güvenilir ve özgün içerikleri öne çıkarmak üzerine kurulu. Sadece benzer başlıklarla çoğaltılmış, yüzeysel ve rakiplerden kopya hissi veren metinler artık daha zayıf performans gösteriyor. Özellikle AI destekli arama deneyimlerinde, kullanıcının gerçek sorusuna net cevap veren içerikler daha avantajlı hale geliyor.

İkinci Hata: AI ile Üretilen İçeriği Ham Haliyle Yayınlamak

Yapay zeka içerik üretimini hızlandırıyor; ancak uzman kontrolü olmadan yayımlanan metinler ciddi risk oluşturuyor. Google, üretim yönteminden çok içeriğin kalitesine baktığını belirtse de, kullanıcıya değer katmayan ve ölçekli şekilde üretilmiş sayfaların spam politikalarına takılabileceğini vurguluyor. Bu nedenle AI destekli içerik kullanılacaksa, mutlaka özgün katkı, deneyim, örnek ve editoryal denetim eklenmesi gerekiyor.

Üçüncü Hata: Teknik SEO’yu Geri Plana Atmak

Bazı markalar iyi içerik üretse bile teknik tarafta geride kalıyor. Taranmayan sayfalar, zayıf iç link yapısı, mobil uyumsuzluk, yavaş açılan sayfalar ve hatalı yapılandırmalar görünürlüğü düşürebiliyor. Google, AI arama deneyimlerinde yer almanın da temel olarak normal arama altyapısına bağlı olduğunu, yani sayfaların bulunabilir, taranabilir ve anlaşılabilir olması gerektiğini ifade ediyor. Başka bir deyişle, içerik iyi olsa bile teknik erişim zayıfsa marka görünürlük kaybedebiliyor.

Dördüncü Hata: Güven Sinyallerini Yetersiz Bırakmak

AI aramada görünürlük sadece metin kalitesiyle sınırlı değil. Marka hakkında açık iletişim bilgileri, yazar bilgisi, hizmet detayları, referans niteliği taşıyan unsurlar ve net bir site yapısı da güven oluşturuyor. Google’ın people-first content yaklaşımı, içeriğin tatmin edici ve güvenilir olmasına büyük önem veriyor. Kullanıcı bir sayfaya geldiğinde “Bu bilgiye güvenebilir miyim?” sorusuna olumlu cevap almalıdır.

AI Aramada Görünmek İçin Yeni Değil, Doğru Yaklaşım Gerekli

Uzmanlara göre markaların temel yanılgısı, AI arama için tamamen farklı bir oyun kuralları seti olduğunu düşünmeleri. Oysa Google’ın resmi rehberleri, en iyi uygulamaların değişmediğini; faydalı içerik, sağlam teknik altyapı ve kullanıcı odaklı deneyimin hâlâ merkezde olduğunu gösteriyor. Kısacası sorun çoğu zaman “AI bizi göstermiyor” değil, “biz kullanıcıya yeterince net değer sunabiliyor muyuz?” sorusunda düğümleniyor. AI aramada görünür olmak isteyen markalar için çözüm; acele içerik üretmek değil, gerçekten faydalı, anlaşılır ve güven veren dijital varlıklar oluşturmaktan geçiyor.