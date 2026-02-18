Gürsel Tekin: Son 2 Yılda Partiden Ayrılmış 28.000 Arkadaşımız Var!..

Çağrı heyeti ve Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin Şile’de düzenlediği basın açıklamasında bazı CHP’liler tarafından kendisine söz hakkı tanınmadığı noktasında eleştirilerde bulunarak, “Aziz İhsan Aktaş’ın iş ortağını ekranlara çıkarıyorsunuz ama bizi çıkarmıyorsunuz, bize söz hakkı tanımıyorsunuz” dedi.

Gürsel Tekin yaklaşık 40 gündür ilçe ilçe dolaşıyoruz ve ilçelerde yerel medya ile buluşuyoruz ancak Şile’de genel medyada sızmış bu toplantımıza vurgusu yaptı. Çağrı heyeti olarak eski İlçe Başkanımız Zeki Şen’in yuvasındayız ayrıca eski Belediye Başkanımız Şecaattin Güney, siyasi partilerin temsilcileri ve ayrıca Şile’de tutuklu olan arkadaşlarımız var bizde onlar için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz tutuklu Belediye Başkanımızın abisinin de aramızda olduğu için herkese teşekkür eden Tekin; açıklamalarına şu sözlerle devam etti.

Kayıp Çocuklar Derneğini Ziyaret Edeceğiz..

Çağrı heyeti ve Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin; “ Önümüzdeki günlerde kayıp çocuklar derneğini ziyaret edeceğiz. Orada ki dramı, sıkıntıyı, sorunu, acıyı hep birlikte göreceğiz. Ancak en önemli meselemiz uyuşturucu meselesi. Uyuşturucu bağımlılığının Türkiye’nin dört bir yanını ahtapot gibi sardığına dikkat çekti.”

Şile’de Bu Durumdan Nasibini Almış!..

Gürsel Tekin Şile’ye gelmeden önce bazı muhtarlarla ve partili arkadaşlarımızla yaptığımız temaslarda ne yazık ki; Şile’de bundan nasibini almış. Sadece Şile merkezi değil köylerine kadar uyuşturucu meselesi yerini aldığını iddia etti.

Son günlerde yaşanan ünlüler, zengin çocuklarına yapılan operasyonlardan sonra medya ve kamuoyu duyarlılığı arttı. Mesele güvenlik meselesi olmaktan çıktı elbette güvenlik görevlileri görevlerini yapıyorlar baronlara kadar artan operasyonlar bilinmekte. Ama sahadaki sokaktaki artışı önleyebilmiş değiliz. Çok rahatlıkla bu maddelere ulaşılabiliyor hatta bazıları kendi evlerinde üretim yapar hale geldiler. Teknoloji gelişti buluyorlar kimyasalları ve evlerinde üretim yapıyorlar. Türkiye’nin dörtte biri muzdarip durumda yani bir evde, bir ailede uyuşturucuya bulaşmış biri varsa ne yazık ki ailenin tamamı bu sorunun bir parçası haline geliyor dedi.

Çağrı heyeti ve Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Gürsel Tekin “Partimizle ilgili çeşitli dönemlerde küsmüş, partiden ayrılmış son iki yıl içerisinde partimizden ayrılmış 28.000 arkadaşımız var ne yazık ki baba ocağını terk etmiş. Bizler çağrı heyeti olarak sıklıkla istifa eden arkadaşlarımızla temas içerisindeyiz.

Bizim dayanışmaya ihtiyacımız biz ilk geldiğimiz günden itibaren biz asla sorun yaratmayacağız, sorunu çözmek için geldik. Her türlü kötülüğe, her türlü saldırıya, her türlü yalan iftira haberlere rağmen biz sağduyumuzu muhafaza ettik diyen Tekin bir soru üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İl kongresinde bazı sorunlar olmuş girmek istemiyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin geleneğine, kültürüne yakışmayan bir durum.

Kongreye girersiniz kazanırsınız, kaybedersiniz herkes el ele evine giderdi ve ertesi gün yemeğe, dostluklara devam ederdi.

Ama İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan bu sorunlardan kaynaklı CHP’nin bir kısım delegeleri ve yöneticileri mahkemeye gidiyorlar. Mahkeme neticede karara varıyor çünkü birçok şey belgeli ve afaki şeyler değil. Karar aşamasından önce CHP, Genel Merkezi’ne bir yazı gönderiyor. Diyor ki ’38 ve 37’nin yöneticilerinin ve delegelerinin listesini gönderin’. Ancak maalesef gitmiyor. Bu sefer mahkeme heyeti davayı açan CHP’lilere bir yazı gönderiyor, ’Bize bir çağrı heyeti listesini gönderin’ diye. Genel merkez onu da göndermiyor. Davayı açan CHP’li arkadaşlarımız da tarafsızlığımıza güvendikleri için bizlerin isimlerini vermişler.”

“Biz neyin hainiyiz, Aziz İhsan Aktaş arkadaşlığını biz mi yapmışız?”

Yaşanan sürecin ardından “hain” ilan edildiklerini söyleyerek CHP içerisindeki anlaşmazlıklara dikkat çeken Tekin, “Sonra ne olduysa ömrünü CHP’ye vermiş bizler birdenbire hain olduk. Biz neyin hainiyiz? Bu delege alışverişinde biz mi varız? Kongrede biz mi varız? Aziz İhsan Aktaş arkadaşlığını biz mi yapmışız? Ertan Yıldız’a biz mi arkadaş olmuşuz? Güloğlu’nun jetine biz mi bindik? Niye biz hain olalım? Elinizdeki o kirli medyayla her türlü kötülüğü yaptınız.

Niye bugün burada yoksunuz? Mesela NOW TV siz niye yoksunuz? Sözcü TV niye yoksunuz? Halk TV niye yoksunuz? Gelip burada çat çat gözlerimizin içine bakarak neden soru soramadınız? Ama arka kapıda MASAK listelerindeki gazetecilerle bizlere her türlü kötülüğü yapıyorsunuz. Aziz İhsan Aktaş’ın iş ortağını ekrana çıkarıyorsunuz. Bizim de söz hakkımız olsun istiyoruz. Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşına söz hakkını kullandırıyorsunuz da bize niye kullandırmıyorsunuz?”

“Geldiğimiz durum normal değil, bir CHP’li olarak içim acıyor”

CHP’nin “fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, parti içindeki anlaşmazlıkların mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayarak şu şekilde konuştu. Tekin; “Bütün çabamız baba ocağını en kısa süre içerisinde bu yaşanan sorunlardan muaf tutmaktır. Bizim şu anda CHP tabanıyla en ufak bir sorunumuz yok.

CHP’liler bizim yanımızda, bizi biliyor, anlıyor. Biz bir tane CHP’linin duygusunu incitmişsek gidip onun gönlünü alırız. CHP’de yeni bir şey oluşturmamıza gerek yok; sadece fabrika ayarlara döneceğiz. Çünkü geldiğimiz durum normal bir durum değil, bir CHP’li olarak içim acıyor.

Oturduğumuz il mahkemelik, yöneticiler mahkemelik, genel merkez mahkemelik. 21 belediye başkanı arkadaşımız ve 305 kişi tutuklu, bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu meselenin üstesinden gelmek için iş birliğine hazır olduğumuzu bir milyon kere söyledik. Biz fabrika ayarlarına döndüğümüzde her şeyi çözeceğiz.”

“Bu ikiyüzlü siyaset CHP’nin geleneğinde olmayanın bir siyasetidir”

Son olarak geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaşanan kavgaya ilişkin konuşan Tekin, CHP’yi kendi içinde yaşadığı tutarsızlıkla eleştirerek, “Görüyoruz ki seçmenimizin yüzde 40’ı mevcut siyasi partilerinden memnun değil. Bizim bir an önce ’Bu yüzde 40 neden bizden memnun değil?’ diyerek kendimize çeki düzen verip meselemize bakmamız lazım. Kürsülerde bağırarak, küfür ederek, hakaret ederek meseleler çözülebilse hep beraber sabah kalkıp yapalım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ana muhalefetin demokratik kurallar içerisinde kullanabileceği çok büyük yöntemler vardı. Neden bunu tercih etmediler ve kürsü işgali bunu bilmiyorum; ama görüntüler çok hoş olmadı. Çünkü siyasette bir tutarlılık olması gerekir. Grup başkanvekilleri aynı zamanda genel başkanın vekilleridir, yani söyledikleri her cümle genel başkanı bağlar.

Arka tarafta sigara böreği yiyeceksiniz, ön tarafta Mahmut Tanal’ı dövdüreceksiniz; bu ikiyüzlü siyaset CHP’nin geleneğinde olmayanın bir siyasetidir. TBMM bir ring alanı değildir, insanların birbirlerine saldırma alanı değildir. Çıkarsınız kürsüye, kürsüde meramınızı en sert şekilde anlatırsınız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sonrası Üsküdar caddesi üzerinde esnafları ziyaret eden Gürsel Tekin ve çağrı heyeti üyeleri Şile Muhtarlar derneği, Karadenizliler Derneği, Karslılar Derneği, Ordulular Derneklerine ziyaret etti vatandaşlar ve dernek yöneticileri görüştü.

CHP li Bayanlardan Gürsel Tekine Tepki

Gürsel Tekin ve çağrı heyeti ziyaretler sırasında CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde partili oldukları öğrenilen bayanların tepkisiyle karşılaştı. Partili bayanların tepkisi karşında Tekin sessizliğini koruyarak bayanların yanından ayrıldı.

Haber: Nurcan Kırcalı