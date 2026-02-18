CHP’li vekil Kanko, “200 TL artık 5 para etmiyor!

TL’deki değer kaybıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan CHP’li vekil, “Eskiden Rus parasıyla 5 kuruş etmez diyorlardı, şimdi de Amerikan parasıyla 5 kuruş etmez diyecekler” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, “200 lirayı Amerikan doları karşısında 5 paralık ettiniz” diyerek AKP hükümetinin 23 yıllık kötü ekonomi yönetimini hedef aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bütün yetkileri kendisinde toplayan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sert eleştirilerde bulunan Kanko, paranın itibarsızlaştırılmasının birinci dereceden sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu vurguladı.

Paranın değer kaybıyla ilgili TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında dikkat çekici veriler paylaşan Kanko şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 ile 5 kuruşun basımını durduruyor çünkü o paraların artık bir değeri kalmadı. Yakında 200 liranın da akıbeti aynı olursa şaşırmayın. Zira 200 liranın satın alma gücü 9 liranın altına düşmüş durumda.”

Türk lirasındaki erimenin artık sembolik bir noktaya geldiğini belirten Kanko, bunun yalnızca kur meselesi değil, doğrudan vatandaşın alım gücü sorunu olduğunu ifade etti.

200 Lira: 132 Dolardan 5 Doların Altına İndi!

200 liranın 2009 yılında ilk tedavüle girdiği dönemi hatırlatan Kanko, dramatik tabloyu rakamlarla ortaya koydu:

2009’da 200 TL ile yaklaşık 3 çeyrek altın alınabiliyordu.

alınabiliyordu. Aynı para ile yaklaşık 15 kilo et alınabiliyordu.

alınabiliyordu. O gün 132 dolar eden 200 TL, bugün 5 dolar bile etmiyor.

Kanko, “Bu tablo paranın nasıl pul edildiğinin en somut göstergesidir” dedi.

Sorun Yanlış ve Kötü Ekonomi Anlayışı

Ekonomide üretim yerine rantın öncelediğini savunan Kanko, şu değerlendirmede bulundu:

“Yanlış ekonomi yönetimi, israf düzeni, yandaş politikalar ve kamu kaynaklarının adaletsiz dağıtımı yüzünden milletin iki yakası bir araya gelemiyor. Enflasyon karşısında ezilen emekli, asgari ücretli, memur her gün daha da yoksullaşıyor. Paranın itibarı kalmadıysa bunun sorumlusu millet değildir.”

Kanko, liyakatsiz kadrolarla sürdürülen ekonomi politikalarının Türkiye’yi yüksek enflasyon, düşük alım gücü ve derin yoksullaşma sarmalına sürüklediğini belirterek, mevcut yönetim anlayışının değişmemesi halinde Türk lirasındaki değer kaybının devam edeceğini söyledi.