Leo’s Sandviç & Tost: Eyüpsultan’da Üçüncü Kuşak Lezzet Mirası

Eyüpsultan’ın tarih kokan sokaklarında, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla sunan yepyeni bir durak var: Leo’s Sandviç & Tost. Kurumsal hayatın temposunu bırakıp dede mirasını devralan Enes Dilek’in hikayesi, Balıkçı Bakkal Sokak’ta lezzet dolu bir serüvene dönüşüyor.

Son yılların yükselen trendi “sokak sandviçi” kültürü, Eyüpsultan’ın kalbinde yepyeni bir soluk kazandı. Çarşı esnafının kısa sürede favorisi haline gelen Leo’s Sandviç & Tost, sadece bir atıştırmalık durağı değil, aynı zamanda 1950’lere uzanan bir aile mirasının günümüzdeki temsilcisi.

Plaza Hayatından Esnaflığa Uzanan Yolculuk

Mekanın işletmecisi Enes Dilek, uzun yıllar devam ettirdiği kurumsal kariyerini geride bırakarak, Kasım 2025’te dedesinin ve babasının izinden gitmeye karar vermiş. Dilek, bu kararın arkasındaki motivasyonu şu sözlerle özetliyor:

“Bu aslında bizim için bir aile geleneği. Dedem 1958 yılında Topçular’da küçük bir bakkal dükkanıyla başlamış bu işe. Babam ise 70’li yıllarda bayrağı devralıp, o meşhur tostları ve ekmek arası lezzetleriyle İstanbul’un dört bir yanından misafir ağırlardı. Ben de o tatlarla büyüdüm ve şimdi babamın mirasını Leo’s ile yaşatıyorum.”

Sırrımız: Kalite ve El Lezzeti

Açılalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen sadık bir müşteri kitlesi edinen Leo’s, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir ilgi görüyor. Sanayi usulü tostlardan, ezber bozan soğuk tuzlu ve tatlı sandviçlere kadar geniş bir menü sunan dükkanda, başarının anahtarı oldukça net: Dürüst esnaflık.

Enes Dilek, ürün kalitesinden asla ödün vermediğini vurgulayarak ekliyor: “Dükkanıma kalitesiz malzeme giremez. Her sabah ürünlerimi titizlikle kontrol ederim. Babamdan gördüğüm gibi; malzemeyi bol tutup fiyatı makul seviyede bıraktığınızda, insanlar sizi zaten tercih ediyor.”

Şehrin Yeni “Al-Götür” Noktası

Eyüpsultan çarşısının sonunda, Balıkçı Bakkal Sokak’ta yer alan Leo’s Sandviç & Tost, sıcak ve samimi bir “takeaway” (al-götür) konseptine sahip. Eğer bölgeye yolunuz düşerse, bu butik lezzet durağının sandviçlerini mutlaka denemelisiniz.

Ayrıca yerinizden kalkmadan bu lezzetlere ulaşmak isterseniz; Trendyol, Getir ve Yemeksepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz.

İletişim ve Ulaşım:

