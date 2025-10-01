Soner Arıca Cumhuriyet Balosu için sahne aldı

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında MARSİFED 102. Yıl Cumhuriyet Balosu için Bursa’da sahne aldı.

Cumhuriyet Marşı ile açılış

Soner Arıca bu özel gecenin açılışını izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği, sözleri ve müziği kendine ait olan, Cumhuriyet Marşı ile yaptı.

Gece boyunca söylediği, marşlardan hit şarkılarına uzanan, birbirinden özel şarkılarla coşkulu bir Cumhuriyet Balosu yaşatan Arıca, finali misafirlerin de katıldığı fasılla yaptı.