Fenerbahçe Trabzonspor’u Kadıköy’de tek golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de karşılaştığı Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşırken sarı-lacivertliler bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı. Milli maçlar için verilen arada İstanbul’a gelerek göreve başlayan Tedesco, 5 gün sonra ilk resmi maçında Trabzonspor’a rakip oldu.

Sarı-lacivertliler 3 puanı tek golle alırken, Tedesco da yeni takımının başında 3 puan elde etti.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçeli yıldız Youssef En-Nesyri attığı golle maçın skorunu belirleyen futbolcu oldu. İkinci yarıda başka gol olmayınca üç puanı hanesine yazdırarak sahadan galibiyetle ayrılan takım Fenerbahçe oldu.

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 57), Fred, Sebastian Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 57), Anderson Talisca (Marco Asensio dk. 83), Kerem Aktürkoğlu (Dorgeles Nene dk. 73), Youssef En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 83)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan (Salih Malkoçoğlu dk. 85, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 76), Tim Folcarelli, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov (Rayyan Baniya dk. 60), Ernest Muçi (Felipe Augusto dk. 60), Kazeem Olaigbe (Edin Visca dk. 76), Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Boran Başkan, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Youssef En-Nesyri (dk. 45) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Okay Yokuşlu (dk. 20) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Milan Skriniar, Bartuğ Elmaz, Archie Brown (Fenerbahçe) Paul Onuachu, Stefan Savic, Tim Folcarelli (Trabzonspor)