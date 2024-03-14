TEHLİKENİN EŞİĞİNDE BİR FOTOĞRAF

Selfi Çekmenin Fiziki ve Sanal Tehlikeleri: Görünmeyen Riskler

Günümüzde sosyal medyanın ve çevrimiçi platformların popülaritesiyle birlikte selfie çekmek, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkıp adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Ancak, bu popüler eğilim sadece güzellik ve özgüvenle dolu pozlarla sınırlı değil; aynı zamanda fiziki ve sanal olarak bir dizi tehlike de barındırıyor.

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Selfie çekmek, birçok kişi için kendini ifade etme ve başkalarıyla bağlantı kurma biçimi haline geldi. Ancak, bu eylemin arkasındaki motivasyonlar bazen daha karmaşık olabilir. Kendini beğenme ve takdir toplama arzusu, insanları selfi çekerken bilinçsizce risk almaya ve sonuçta hem fiziksel hem de sanal dünyada sorunlarla karşılaşmaya neden olabilir.

Fiziksel tehlikeler arasında, selfie çekerken dikkatin dağılması sonucu tehlikeli alanlara girmek, yüksekliklerde veya su kenarlarında riskli pozisyonlarda durmak, hatta trafikte dikkatin dağılmasıyla trafik kazalarına sebep olmak gibi durumlar bulunmaktadır. Bunlar sadece selfie çeken kişinin kendi güvenliğini tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda çevresindekilerin güvenliğini de riske sokabilir.

Sanal dünyada ise, selfie’lerin paylaşımıyla birlikte gelen potansiyel tehlikeler daha farklı bir boyut kazanır. Örneğin, özçekimlerinizi paylaşırken kişisel bilgilerinizin gizliliğini tehlikeye atabilirsiniz. Ayrıca, sosyal medyada oluşturulan imaj ve beklentilerle gerçek hayat arasındaki uçurum, ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Bunun yanı sıra, sosyal medyada takipçi sayısı veya beğeni sayısı gibi metrikler üzerinden değer görmeye çalışmak, kişinin özsaygısını ve benlik saygısını olumsuz etkileyebilir.

Selfie çekmek güzel anıların ve özgüvenin bir ifadesi olabilir, ancak bu eylemi yaparken dikkatli olmak ve riskleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Fiziksel ve sanal dünyadaki potansiyel tehlikelere karşı bilinçli olmak, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yoludur.

Kendini beğenme ve takdir toplama arzusu, insanları selfi çekerken bilinçsizce risk almaya ve sonuçta hem fiziksel hem de sanal dünyada sorunlarla karşılaşmaya neden olabilir.

Fiziki Tehlikeler:

Kaza Riski: Selfi çekerken tehlikeli yerlere gitmek veya tehlikeli pozisyonlarda durmak, kazalara yol açabilir. Uçurumlarda, yüksek binaların tepelerinde veya suların kenarında yapılan selfilerin, ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olduğu birçok vakaya şahit olduk.

Dikkatin Dağılması: Selfi çekerken çevrenize odaklanmanız gerekirken, telefonunuza odaklanmak dikkatinizi dağıtabilir. Bu durum, trafikteyken veya tehlikeli bir ortamda bulunurken kendinizi riske atmanıza neden olabilir.

Öz Düşmanlık: Sosyal medya platformlarında gösterilen mükemmel görüntüler, insanları kendileriyle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler oluşturmaya teşvik edebilir. Bunun sonucunda, insanlar vücutlarından memnuniyetsizlik duyabilir ve sağlıklarını riske atabilecek hızlı kilo verme veya estetik ameliyat gibi zararlı davranışlara yönelebilirler.

Sanal Tehlikeler:

Kişisel Gizlilik İhlali: Selfi’lerinizi paylaşırken, bilmeden kişisel gizliliğinizi tehlikeye atabilirsiniz. Özellikle, konum belirten veya evinizin fotoğrafını içeren selfi’ler, hırsızlar veya diğer kötü niyetli kişiler için potansiyel bir hedef olabilir.

Siber Zorbalık: Sosyal medya platformlarında paylaşılan selfi’ler, siber zorbalığa maruz kalma riskini artırabilir. Kötü niyetli kullanıcılar, paylaşılan fotoğrafları alay etmek veya taciz etmek için kullanabilirler.

Kimlik Hırsızlığı: Selfi’ler, kimlik hırsızlığı için kullanılabilecek önemli bilgiler içerebilir. Örneğin, bir selfie’de kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel tanımlayıcılar yer alabilir ve bu bilgiler kötü niyetli kişilerin ellerine geçebilir.

Sonuç olarak, selfi çekmek göz önünde bulundurulması gereken önemli riskler barındırır. Fiziksel tehlikelerden kaçınmak için dikkatli olmalı ve çevremize karşı sorumlu olmalıyız. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin kişisel gizliliğimizi koruyacak şekilde dikkatlice seçilmelidir.

Unutmayalım ki, görünmeyen risklerin farkında olmak, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için ilk adımdır.

Okan ALGÜN

Siber Güvenlik Uzmanı