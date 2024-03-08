En ucuz otomobiller belli oldu; Bu listeye bakmadan araba almayın

Şubat ayında otomobil satışları yüzde 40 oranında arttı. Geçtiğimiz ay otomotiv şirketlerinin başlattığı kampanyaları kaçıranlar gözünü Mart ayına dikti. Hem kampanyalar hem de Mart ayındaki en ucuz otomobil modelleri belli oldu. İşte KİA’dan Hyundai’e, Volkswagen’den Togg’a kadar en ucuz otomobil listesi haberimizde…

Devletin otomobil piyasasına yaptığı sıkılaştırma politikalarından sonra satışlar patladı. Firmalar fiyatları düşürdü. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi sahibinden.com üzerinden en ucuz otomobil modellerini listeledi.

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DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Takvim.com.tr’de yer alan habere göre, Ocak ayında yayınlanan rapora göre satılık otomobil reel fiyatı 2023 yılının ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise (Aralık 2023) yüzde 6 düştü. Otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken aralık ayına (2023) kıyasla değişmedi.

MART AYI UCUZ OTOMOBİL MODELLERİ BELLİ OLDU

Otomobil sektöründeki hareketi ortaya koyan bir gösterge olan satışa sunulan otomobil adedinin, satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 17,7’ye yükseldi. Söz konusu gösterge irdelendiğini, ilan sayısının azalmasına rağmen satılan otomobil sayısının arttığı ortaya çıkıyor. Diğer yandan, enflasyon rakamları bir tarafa bırakıldığında yaklaşık piyasa fiyatının geçtiğimiz yılın ortasından itibaren düşüş eğiliminde olduğu grafiklere yansıdı.

Hepsini bir kenara bırakırsak Mart ayında otomobil almayı kafaya koyanlar için son fiyat listeleri belli oldu. Biz de size en ucuz otomobil modellerini derledik. İşte 2024 Mart ayı en ucuz otomobil fiyatları:

* i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel – 806.000 TL

* Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel 1.030.000 TL

* 2024 Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 902.900 TL

* Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 884.900 TL

* 2024 Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 957.900 TL

* Panda City 1.0 Hibrit 70 HP 840.900 TL

* Sandero Essential Tce 90 bg CVT 898.000 TL

* Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg 883.000 TL

* Spring Extreme Electric 65 bg 885.000 TL

* Duster Essential TCe 90bg 1.132.900 TL

* Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik 964.700 TL

* Ibiza 1.0 Evo 110 HP Style 1.171.000 TL

* Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 1.286.000 TL

* Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 900.000 TL

* Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp 870.000 TL

* C3 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel 898.000 TL

* C-ELYSEE 1.5 100 HP – 6 İleri Manuel Feel Bold 960.000 TL

* Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 1.071.000 TL

* PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT 855.000 TL

* CEED HB 1.5L 160 PS DCT Benzin (Otomatik) 1.500.000 TL

* CERATO 1.6 128 PS Benzin Elegance 1.360.000 TL

* Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1.265.100 TL

Kaynak: Takvim.com.tr

Derleme: Kadikoygazetesi.com – Göktuğ Efil