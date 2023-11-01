Ümraniye’li Küçükkaptan, Balıkesir Belediyesinde Kaptanlık Yapıyor

Aslen Ümraniye’li olan, her daim güler yüzüyle anılan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, kentte yaptığı çalışmalar ile göz dolduruyor. Başkan Yücel Yılmaz’ın başarısına da, sunduğu değişik projeler ile dikkat çeken Küçükkaptan, Ümraniyeliler tarafından da takdir ediliyor.

Son dönemde, özellikle İstanbul yerel basınını konuk etmesi ve Balıkesir’de yapılan çalışmaları yerinde göstermesi ile dikkat çeken Küçükkaptan’ın, şeffaf belediyeciliği örnek oluyor. Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan’ın katkıları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başarılı yönetimine ve AK Parti belediyeciliğine örnek işlere imza atması, Balıkesir’li vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor.

KISA SÜREDE BALIKESİR’LİLERİN, GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Geçmiş dönemlere göre iyi organize olan, kamu kaynaklarını doğru kullanan, işçisini siyasi görüşlerine göre değil, niteliğine göre seçen ve halkın malına israfı önceleyen bir büyükşehir belediyesi olmasında büyük katkıları olan Mustafa Küçükkaptan’ın çalışmaları Balıkesirliler kadar çevre illerden de ilgiyle izleniyor.

Vaad ettiği projeleri bir bir tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz, ortaya koyduğu performansın yanında, belediyede oluşturduğu sürdürülebilir sistemle de belediyeciliğe örnek oluyor.

BAŞKAN YÜCEL YILMAZ’IN SAĞ KOLU OLDU

Yücel Yılmaz, İstanbul’da başarıdan başarıya koşmuş bir isimle Balıkesir’de de beraber çalışmasından gurur duyduğunu belirterek ” Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterim olarak görev yapan Dr. Mustafa Küçükkaptan hem şehirciliği bilen, bu alanda yükseköğrenim görmüş bir kişi, hem yöneticiliği bir makam değil, saha elemanı kadar dirayetle yapan duruşu ile de önemli bir kişilik. Beraber, kol kola çalıştığımız iyi bir dost. Genel Sekreterim Küçükkaptan ile birlikte çalışmam, bana güven veriyor” dedi.

İstanbul Ümraniye’de belediyecilik tecrübesini geliştiren, ömrünün okul çağları dahil, önemli bir kısmını ilçede geçirmiş yani metropol kentte yetişmiş bir yönetici olan Küçükkaptan, Genel Sekreterlik görevini de layıkı ile yaparak geldiği ilçe Ümraniye’nin de yüzünü ak çıkarıyor.

ÜMRANİYE’LİLERİN DE GÖZDESİ

Küçükkaptan’ı Ümraniyeliler, belediyede önce özel kalem müdürü sonrasında ise Belediye Başkan yardımcısı olarak yirmi yıldır tecrübesi ve verdiği üstün hizmetleri ile hatırlıyor.

Balıkesir’in özellikle tarihi dokusuna önem veren, kentin geçmişinin izlerini su yüzüne çıkaran çalışmaları ile ülke çapında dikkat çeken çalışmalara imza atan Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bölgesinde yoğun olarak yapılan tarımsal faaliyete ve çiftçiliğe destek vermesi ile de kalkınmaya verdiği katkıları ile medyada çok konuşulan biri olarak görülüyor. Küçükkaptan, vatandaşın da memnuniyet duyduğu bir çok işleri de aksatmadan sürdürüyor.

Kentin yirmi ilçesine ayrı ayrı ciddi hizmetler veren, ulaşım, tarım ve istihdam yaratan projeler başta her konuda, son dört yılda ciddi çalışmalar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan’ın, Başkan Yücel Yılmaz ile birlikte sergilediği performans, İstanbul ve özellikle Ümraniye’ de dikkatle ve takdir toplayarak takip ediliyor.

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