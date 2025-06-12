Zirveye daha da zirveye

Kulüp başarısı denince akla ilk Galatasaray gelir.

UEFA Kupası, Süper Kupa derken bu başarıya daha hiçbir Türk takımı ulaşamadı.

4 sene üst üste şampiyonluk yine yakın zamanda 3 sene üst üste şampiyonluk belki de 4. şampiyonluk da seneye gelir.

Galatasaray’ın başarılarını saymak, Galatasaray’ı tarif etmek güç.

Takım her sene kendini yeniliyor ve buna rağmen gücünden bir şey de kaybetmiyor.

Icardi’ler Osimhen’ler derken şimde de Alman yıldız Leroy Sane.

Galatasaray’ın bu başarısının arkasında iyi bir futbol aklı var.

Bu işler kolay değil, “elimde forvet var bu forveti alırsam kim oynayacak” da demiyor Galatasaray’ı yönetenler.

Başarı ekip işidir, ben yaptımla olmaz bazı şeyler. Ruh gerekir, aidiyet gerekir.

Galatasaray Türk futboluna çok şey kattı, katmaya da devam ediyor, edecek de.

Artık yeni bir hikaye yazma zamanı.

Kulüp bazında en önemli turnuva olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Galatasaray,

UEFA Kupası’nı da kazanalı 25 yıl oldu. Taraftar, Türk futbolsever artık bu kupayı istiyor. Galatasaray’ın bunu yapacak gücü ve kadrosu var.