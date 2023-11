Serra Kuşkaya

9 Kasım – 2 Aralık 2023 / Istanbul Concept Gallery

9 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Serra Kuşkaya’yı ağırlayan Istanbul Concept; 2023-2024 sanat sezonundaki en iddialı sergilerinden birine imza atıyor: DİKKAT KIRILIR!

DİKKAT KIRILIR!, akademik eğitimlerini İstanbul’da tamamlamış ve bugün çalışmalarını Fethiye’deki atölyesinde sürdürmekte olan Serra Kuşkaya’nın ilk kişisel sergisi. Istanbul Concept Gallery’nin sanat camiasına büyük heyecanla takdim ettiği sanatçı bu ilk solo sergisinde konfor alanından çıkıp, İstanbul’dan ayrılma kararıyla başlayan hikayesinde; yolculuk sırasında izlediği manzaraları, paylaştığımız yaşam alanlarını, kısacası habitatımızı ortak sahnemize dönüştürüyor. Bir yanda artan eşitsizlikle beraber hızla büyüyen kentlerde üst üste binen, sıkışan hayatlar, her köşede karşımıza çıkan tabela kirliliği, dört bir tarafımızı saran kablolar, direkler, inşaatlar, her alanda maruz kaldığımız kontrolsüz yapılaşmanın çarpıklığı; diğer yanda da insanın sürekli bir arayış için yer değiştirmesi, kentten, medeniyetten uzaklaşma arzusu… Ardından vardığı doğada yine kısa vadeli çıkar ve konforları için karşısına çıkan her şeyin tabiatını görmezden gelerek alt üst ettiği alanlar…

Serra Kuşkaya, resimlerinde bu çelişkilerimizi ortaya koyarken atık malzemelerin kendi estetiğini kullanarak kurduğu kompozisyonlarla, bizleri yaşama pratiklerimizi düşünmeye davet ediyor. En kırılgan eşyamızı emanet ettiğimiz kolilerin üzerindeki “Dikkat kırılır!” uyarısına güvenip hayatlarımızı hoyratça yaşamaya devam mı edeceğiz ya da bu uyarıyı dikkate alacak mıyız?

Serra Kuşkaya’nın “DİKKAT KIRILIR!” sergisi 2 Aralık’a kadar pazar-pazartesi günleri hariç̧, her gün 12.00-19.00

saatleri arasında ya da mesai saatleri dışında özel randevuyla Tomtom Mah. Nur-u Ziya Sokak’ta bulunan

Istanbul Concept Gallery’de izlenebilir.

Galeri