Maltepe Belediyesi ekiplerinin yangınla mücadelesi devam ediyor

Maltepe Belediyesi, ülkede son günlerde yaşanan ve birçok ili etkileyen orman yangınlarına yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Eskişehir, Seyitgazi’den sonra şimdi de Bursa, Harmancık’taki yangına müdahale eden ekipler, bölge halkının tahliyesi için de uğraş veriyor.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı Afet İşleri Müdürlüğü arama-kurtarma biriminde 10 kişilik bir ekip, Bursa’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 1 tanker ve 2 arama-kurtarma aracıyla bölgede olan ekipler, Harmancık ilçesinde üçüncü gününe giren yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yer alan ve yangından etkilenen vatandaşların da imdadına koşan ekipler, vatandaşların tahliyesi ve mallarının güvenli yerlere taşınması konusunda da çalışmalara destek veriyor. Ayrıca ekipler, bölgede çalışan sağlık, veterinerlik ve gönüllü kuruluşların da çalışmalarını kolaylaştırıcı şekilde hizmet veriyor.

“BU ZORLU SÜRECİ EL ELE VEREREK AŞACAĞIZ”

Yangınlarla ve bölgedeki ekiplerin çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Geçmiş olsun Türkiye. Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz; 1 tanker, 2 arama kurtarma aracı ve 10 personel ile Bursa’da. Bursa ve Karabük’teki yangınlara karşı görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zorlu süreci el ele vererek aşacağız.” dedi.