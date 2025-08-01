Güler Kahraman’ın “Benden Kalan İzler” isimli kitabı yayınlandı

Hayatın yükünü sırtlayıp susmayı seçenlerin, sözcüklerle nefes alanların, içindeki sızıyı şiire dökenlerin kitabı bu…

Sanatçı, radyo programcısı ve televizyoncu kimliğiyle tanınan Güler Kahraman, yıllardır içinde taşıdığı şiirleriyle edebiyat dünyasına yürekten bir giriş yaptı:

Benden Kalan İzler” artık okurlarla buluşuyor.

Yalnız büyüyen kız çocuklarının, erken olgunlaşan kadınların, anneliğin iki yakasını bir arada tutmaya çalışan yüreklerin sesi bu kitapta hayat buluyor.

Her şiir bir yaşanmışlık, her mısra bir gözyaşının izi.

Her satır, bir kadının hem annelik hem babalık yaptığı yılların, susarak dimdik ayakta durduğu gecelerin, yüreğine bastırdığı çığlıkların yankısı.

Güler Kahraman bu kitapla sadece yazmadı, yaşadı…

Ve yaşadıklarını usulca kalemle dokudu.

Yazarın Kaleminden:

“Bu kitap, başkalarının görmezden geldiklerini hissetmiş herkes için yazıldı.

Sustuklarımı, içime attıklarımı, en çok da hiç anlatamadıklarımı anlattım.”

Kitapta Neler Var?

Annesine ve babasına yazılmış yürek burkan şiirler

Memleketi Erzurum’a adanmış içten dizeler

Aşk, yalnızlık, direnç ve kadın olmanın sancılı güzelliği

Toplumsal duyarlılığı yansıtan sade ama güçlü bir şiir dili

Kitap Bilgileri:

Adı: Benden Kalan İzler

Yazar: Güler Kahraman

Yayınevi: Siyah Beyaz Yayınları

Türü: Şiir

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Güler Kahraman Kimdir?

Almanya doğumlu, aslen Erzurumlu bir sanatçıdır.

Çocuk yaşta şiire gönül verdi.

Hayatın içinde sınanmış, düşüp kalkmış ama kalemini hiç bırakmamıştır.

Bir yandan anne, bir yandan baba oldu; kızlarını tek başına büyüttü.

Radyo mikrofonlarından şiirler okudu, sahnelerde duygulara tercüman oldu.

Televizyon, şiir albümleri, oyunculuk… Ama en derindeki hayalini hep sakladı:

“Bir gün şiirlerimi kitaplaştırmak.”

O gün bugün:

“Benden Kalan İzler” artık okurlara emanet.

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