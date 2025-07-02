Niloya, Türkiye’den Sonra Bulgaristan’daki Minik Kalpleri Fethetti

Ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, mutluluk dünyasının sınırları aşarak bu kez Bulgaristan’daki çocukların sevgi dolu dünyasına konuk oldu.

Çizgi kahraman, hafızalara kazınan şarkıları ve sahne şovları ile gizemli bir sesin peşine düştükleri “Müzik Kutusu Müzikali” kapsamında minikleri anne babalarıyla birlikte keyifli bir maceraya çıkardı. Gösteri boyunca izleyiciler, Niloya ile birlikte şarkılar söyleyip dans ederken sahnedeki oyuna coşkuları ile dahil oldular.

Mestanlı Yeni Hayat Kültür Evi’nde sahnelenen “Niloya Müzik Kutusu Müzikali” kapsamında çizgi kahraman, renkli sahne şovları ve hafızalara kazınan şarkıları eşliğinde çocuklara unutulmaz bir deneyim sunarak eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Katılımın yüksek olduğu etkinlikte gizemli bir sesin peşine düşerek izleyicileri sürükleyici bir hikâyeye çıkaran Niloya ve arkadaşları, sergiledikleri performansla salondaki herkesin gönlünü bir kez daha fethetti.

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının eşliğinde titizlikle hazırlanan Niloya, önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında sevenlerine keyif dolu maceralar yaşatmaya devam edecek.