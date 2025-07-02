Lozan Barış Antlaşması’nın 102. Yılı Heybeliada’da Anıldı

Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması’nın 102. yıl dönümü, Adalar Belediyesi ev sahipliğinde; İnönü Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Üsküdar Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle, 24 Temmuz Perşembe günü Heybeliada İnönü Evi Müzesi’nde büyük bir katılımla kutlandı.

Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Lozan Antlaşması’nın yıl dönümüne yönelik düzenlenen bu anlamlı programa; İnönü Ailesi, ÇYDD yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcıları, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve eşi, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve eşi, önceki dönem milletvekilleri Oktay Ekşi ile Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri meclis üyeleri, CHP Adalar İlçe Başkanı Letafet Kalkan ve ilçe yöneticileri, farklı ilçelerden CHP ilçe başkanları, Adalar Belediyesi meclis üyeleri, İBB Adalar Koordinatörü Şahin Pur, Adalar Kent Konseyi Başkanı Ali Mengü Şeker, Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Ada sakini katıldı.

Adalar Gençlik Orkestrası’nın dinletisiyle başlayan etkinlik yapılan konuşmalarla devam etti.

Açılış konuşmalarında; İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat Lozan Anlaşması’nın tarihsel ve toplumsal önemine dair konuşmalar gerçekleştirdiler.

Etkinliğin konuk konuşmacısı olan akademisyen ve Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç ise “Lozan Nedir? Niçin?” başlıklı sunumuyla Lozan’ın tarihsel bağlamını, uluslararası hukuk açısından önemini ve günümüzdeki yansımalarını katılımcılarla paylaştı.