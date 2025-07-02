Aziz Yıldırım’ın gölgesindeki Fenerbahçe

Başkan Ali Koç’u belki de en çok eleştirenlerden biriyimdir.

Fakat Ali Koç’a son zamanlarda hak vermeye başladım.

Bazı nedenlerini de yazayım.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Ali Koç ile Aziz Yıldırım yine karşı karşıya geldi.

Bu tartışmaların Fenerbahçe’ye zerre faydası yok, hatta zararı var.

Aziz Yıldırım’ın her fırsatta kendini ortaya atıp, Ali Koç’u zora sokması da doğru değil.

Hatırlarsınız, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir kongre üyesinin bağırması üzerine Ali Koç “ya dışarı çık ya sus” demişti.

O esnada Aziz Yıldırım’ın olaya müdahil olması da yanlış. Orada başkan varken siz karışamazsınız. Başkanın otoritesini düşürmüş olursunuz ve nitekim de öyle oluyor.

Ali Koç da Aziz Yıldırım’ın muhtemelen yaş haddinden dolayı bir şey demiyor.

Yine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda Aziz Yıldırım locasının olmadığını söyledi.

Siz madem efsane başkansınız neden locanızı devrettiniz?

Bu arada Aziz Yıldırım kendini de yalanlamış oluyor, hem maça gelmiyorum locam yok diyor hem de maça gitsem başkan rahatsız olur, ben de başkanken Ali Şen’in maça gelmesini istemezdim diyor.

Bir de şu var; Aziz Yıldırım konuşursam şöyle olur konuşursam böyle olur diyor.

Başkan konuş da ne olacaksa olsun artık.

Son olarak da Asbaşkan Hamdi Akın’a Aziz Yıldırım’ın “Otur sen lan” demesi ne kadar doğru.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin başarılı olmasını istiyorsa gölgesini Fenerbahçe’nin üzerinden çekmesi lazım.

Yoksa daha çok Fenerbahçeli çocuklar ağlayacak, belki de Galatasaray’lı olacak.