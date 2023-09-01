Fenerbahçe’den NFT dünyasına önemli adım: Vakt-i Fener Tablosu NFT oluyor

Dönüşen çağa ayak uyduran ve bir dijital atılım başlatarak pek çok yeniliği hayata geçiren Kulüp, Türk kulüpleri arasında bir ilke imza atıyor, dijital sanata yatırım yapmak isteyenler için Vakt-i Fener tablosunun en önemli iki parçasını NFT (Non-Fungible Token) olarak satışa sunuyor.

Fenerbahçe USA Derneği temsilcilerinin yaptığı açıklamaya göre; “Derneğimizin, ‘Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla’ teması ile 7 Ekim tarihinde düzenleyeceği Geleneksel Fenerbahçe Balosu’nda Fenerbahçemiz için bir ilk hayata geçiyor…

Kulübümüz ve Fenerbahçe USA Derneği’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçen, camiamızın bir asırdan fazla olan geçmişini 1907’lerden bugüne uzanan anılarını kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York’ta yaşayan mix medya/kolaj konsept sanatçımız Burak Karavit çalışması olan sanat eseri Vakt-i Fener’in ortasında yer alan, eserin kalbi olan Fenerbahçe logosunun 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüştüğü bölüm ve Fenerbahçemizin 103 golle rekorlar eşliğinde şampiyon olduğu tarihi 1988-89 sezonunun resmedildiği iki önemli parça, açık arttırma ile NFT olarak satışa çıkıyor.

‘Tarihin Sanatı’ olarak lanse ettiğimiz; kuşaklara aktarılacak paha biçilmez çalışma ve gelecek nesillere tarihimizi aktaran bir görsel atlas niteliğinde olan Vakt-i Fener’in, Fenerbahçe logosunun 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresi ve 103 gollü şampiyonluğumuz gibi iki önemli parçasının Fenerbahçe USA Derneği’nin düzenleyeceği baloda NFT olarak satışa çıkacak olması, dijital sanat kavramının spor dünyasındaki yansıması olacak.

Vakt-i Fener eserinin iki önemli parçasına sahip olmak isteyen Fenerbahçelilerin özel bir ilgi ve talebiyle karşılanması beklenen NFT’lerin satışından elde edilecek tüm gelir bu özel akşamda Fenerbahçemizin olacak.