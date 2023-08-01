“Yeniden Kullanım Pazarı” Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak

Kadıköy Belediyesi’nin yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkânı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yeniden Kullanım Pazarı, 27 Ağustos’ta belediye bahçesinde açılıyor.

Türkiye’de hızla artan enflasyon nedeniyle vatandaşın alım gücünün düşmesi ve tekstil endüstrisinin çevreye verdiği zararlar nedeniyle ikinci el eşyalara rağbet her geçen gün artıyor. Kadıköy Belediyesi de ihtiyaç dışı tüketim kültürünün hızla artmasının çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek ve yeniden kullanımı teşvik etmek amacıyla bu hafta altıncı kez Yeniden Kullanım Pazarı açmaya hazırlanıyor. 27 Ağustos Pazar günü Kadıköy Hasanpaşa’da bulunan belediyenin bahçesinde kurulacak Yeniden Kullanım Pazarı’nda ikinci el giysi, çanta, ayakkabı, takı, oyuncak, bebek giysileri gibi ürünler yer alacak. Kullanılmayan giysilerin çöpe atılmasını önleyerek yeniden değerlendirilmesini amaçlayan Kadıköy Belediyesi, bu pazar sayesinde ihtiyaç sahiplerine de ek gelir imkânı sağlayacak.

Kadıköy Belediyesi’nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop da Yeniden Kullanım Pazarı’nda stant açacak. Pazara gelenler, Açık Gardırop’un standını da ziyaret ederek kullanmadıkları kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bağış yapabilecek. 27 Ağustos Pazar günü Hasanpaşa’daki belediye bahçesinde kurulacak olan pazar, 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.