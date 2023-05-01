SAİT ÇELİK VE BAŞARININ SIRRI

Türkiye’de edebiyat öğretmeniyken evlenip 1990 yılında Almanya’ya yerleşen Trabzonlu iş insanı Sait Çelik, başarısının sırlarını aile, disiplin ve çalışmak olarak açıkladı.

Aynı zamanda Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu 2.Başkanı olan Sait Çelik, “Başarının kaynağında önce eğitim, daha sonra ise disiplin ve çalışmak var. Bu başarıda ailenin yeri kuşkusuz çok önemli” dedi.

Sait Çelik’in, Almanya’da inşaatlarda çalışarak başlayan iş hayatı, kendi alanında önde gelen firmalardan biri olan “S&H Çelik İnşaat” şirketinin patronluğuna kadar uzanıyor. Bu örnek başarı hikayesinde, sözünü ettiği faktörlerin etkisi büyük. Son dönemde, telekominikasyon alanında önemli yatırımlar yapan Unitymedia Firması olarak, Kuzey Ren–Vestfalya Eyaletinde 65 çalışanıyla hizmet verdiklerini belirten Sait Çelik, “Bilimin ve bilginin gücü, objektif ve doğru düşünmeyi sağlar. Doğru eğitim, doğru hedefler ve eğitime bağlı olarak kalite, sonuçta büyük başarılar getiriyor. Bunun önünde ve arkasında gerçek bir eğitim var. İşinizi biliyorsanız, insanlar size hem güvenir hem de saygı duyar. Bilim, her yerde saygı duyulan bir konudur” şeklinde konuştu.

Sait Çelik, Almanya’daki Türk iş insanlarının başarılarında, eğitimin rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Almanya’daki şirketlerin yüzde 20’si göçmen kökenli olup, çoğunluğu Türklerden oluşuyor. Türk iş insanlarının yüzde 95’i de üniversite mezunu. Türk iş insanları olarak bizler, yaklaşık 80 Milyar Euro ciromuzla 500 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Meslek eğitimiyle de, gençlerin bu toplumda başarılı olmaları için çaba sarf ediyoruz. Çünkü Türkler arasında, meslek eğitimi başarısı yüzde 40’ı aşmıyor. Ne yazık ki bu büyük eksiklik. Bilindiği gibi, Alman ekonomisinin bel kemiğini, yüzde 75 oranında küçük ölçekli firmalar oluşturmaktadır. Bunu kendi ülkemizde de gerçekleştirmemiz halinde başarıyı yakalayabiliriz.”

Trabzon sevgisi nedeniyle, Siegburg’taki şirketinin binasını bordo maviye boyatan Sait Çelik, doğa sevgisinin, başarısına olan katkısını da dile getirdi. “Trabzon demek doğa sevgisidir, yayladır, emektir, zorluklara karşı mücadele etmektir” dedi.