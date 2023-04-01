AK PARTİ İSTANBUL’DAN TARİHİ REKOR! 2 GÜNDE 1 MİLYON HANE ZİYARET EDİLDİ

14 Mayıs Zaferi parolasıyla seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti İstanbul Teşkilatı, siyasi tarihte eşi benzeri bulunmayan bir rekora imza attı. 39 ilçede 98 milletvekili adayı ve İstanbul Teşkilatı’nın tamamının katılımıyla 1 milyon hane ziyaret edildi. 15-16 Nisan tarihlerini kapsayan 2 günde elde edilen bu kampanya, tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım hızlanırken saha çalışmaları da hareketlendi. “Yüz Yüze 100 Gün”, “İstanbul’un Sözü: Birlik İrade Zafer” , “Türkiye’nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel” kampanyaları başta olmak üzere uzun süredir sahada aktif çalışma yürüten AK Parti İstanbul Teşkilatı, zafer parolasıyla hazırlandığı 14 Mayıs seçim kampanyasında çıtayı yükseltti.

AK Parti İstanbul Teşkilatı 15 ve 16 Nisan tarihlerini kapsayan 2 günde 1 milyon hane ziyareti hedefi koydu. 98 milletvekili adayı ve İstanbul Teşkilatı’nın tamamının katılımıyla 39 ilçede eş zamanlı hareketli geçildi. Mahalle mahalle, sokak sokak gezilerek vatandaşların kapısı çalındı. Evlere, iş yerlerine, derneklere vs. ziyaretler yapıldı. Sadece 2 günde toplamda 1 milyon hane ziyaret edildi. Bu özelliğiyle, kısa sürede eş zamanlı gerçekleştirilen hane ziyaretleri bazında siyasi tarihte eşine rastlanmayacak bir başarı olarak şimdiden kayıtlara geçti. Hatırlanacağı üzere AK Parti İstanbul Teşkilatı, geçtiğimiz yaz döneminde “Yüz Yüze 100 Gün” kampanyası süresince 4 buçuk milyon haneyi ziyaret etmişti.

SADECE BUGÜN DEĞİL HER ZAMAN SAHADAYIZ

Ziyaretler kapsamında Bayrampaşa İlçesinde konuşma yapan AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı; “Biz sadece bugün değil, her zaman sahada olan bir partiyiz. Seçmenlerimizin tamamına ulaşmayı arzu ediyoruz. Sahada olmaya devam edeceğiz, görüyoruz ki bizim dışımızda da sahada başka bir parti yok. Çalışmadan ve gayret göstermeden sonuç almak mümkün değil. Biz yine rakibimizin ne yaptığıyla değil, AK Parti ile ilgileniyoruz. Sahada olmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Önceki haftalarda gerçekleştirilen programlar kapsamında Esenyurt, Ataşehir, Sarıyer ve Kartal ilçelerinde bir günde 200 yüz bin hane ziyareti gerçekleştirilerek, hem vatandaşlar dinlendi hem de Türkiye Yüzyılı programı anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği; “Kapı kapı dolaşacağız” bilinci ile hareket eden AK Parti İstanbul teşkilatı, hane ve esnaf ziyaretlerinin seçime kadar durmadan devam edeceğini bildirdi.

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