İlk Anneler Gününde Alınabilecek 10 Anneler Günü Hediyesi

Anneler günü, tüm anneler için önemli olsa da özellikle yeni anne olanlar için büyük bir olaydır. Her şeyin anneler ile ilgili olduğu yılın tek günü özellikle hayatındaki bir çok ilki bir arada yaşamaya başlamış olan yeni anneler için çok değerli bir ilktir. Anneler gününde annerlerimize özel bir kahvaltı hazırlayabilir, ona hak ettiği değeri gösterebilir ve yeni anneliğin karmaşası içerisinde ona mükemmel bir gün yaşatabiliriz. İlk kez anne olmayı kutlayanlar için bunların yanında çok daha özel hissedecekleri bir hediye almak her zaman en güzel yoldur. Bir öpücük yeter diyecek kadar alçakgönüllü olsalar bile tüm anneler, anneler gününde hatırlandığını bilmek ve değerli olduğunu hissetmek ister.

Bu yazımızda özellikle yeni anne olanlar için en güzel hediye seçeneklerini sizler için düzenledik. Hediyeyi ister eşinize, ister ablanıza, ister kızınıza alıyor olun, tüm hediye seçeneklerinin onu ne kadar mutlu ettiğini göreceksiniz.

1. Anne Günlükleri

Her yeni anne çocuğunu çok sever ancak hayatındaki büyük değişikliklerin ve yorucu günlerin sebep olduğu duygusal değişimler de yaşayabilirler. Böyle zamanlarda aynı duyguları yaşayan benzer kişilerin de olduğunu bilmek ve bundan güç almak kadar ona destek olacak başka bir şey bulmak oldukça zordur. Yeni anneliğin ilk günlerinde yaşanılan sıkıntıları anlatan ve bunu diğer insanlar ile paylaşan kişiler tarafından yazılmış olan kitaplar böyle zamanlarda siz yanında olamazsınız bile yeni annenin çok daha hissetmesini sağlayacaktır. Bu sebeple akıcı dili ve doğru bir anlatımı olan anne günlüğü alarak ona destek olabilirsiniz.

2. Yıkanabilir İpek Pijamalar

Bu pijamalar hem ipek hem de bebek kıyafetleri ile beraber yıkanabiliyor. Son zamanların en popüler tercihleri arasında yer alması ise oldukça makul bir zemine oturabiliyor. Bebeği ile ilgilenmekten belki de kendine vakit ayıramayan yeni anne ipek pijamalarının içerisinde tekrar prensesler gibi hissedebilir. Diğer yeni anne pijamaları gibi tek tip, tek desen ve tek kalıp olmayan bu modeler sayesinde yeni annenin zevklerine uygun bir modeli kolaylıkla bulabilirsiniz. Oldukça rahat olduğu için yeni anneler için uygun olan ve yıkanması diğer ipek pijamalar gibi zor olmayan bu pijama takımları yeni annenin hem çok daha iyi hissetmesine hem de rahatlıkla kullanabilmesine imkan sağlaycaktır.

3. Pırlanta

Yıllar sonra, çocuklarınız büyüdüğünde onlara parmağındaki pırlanta yüzüğü gösterip, “Bunu ilk anneler günümüzde babanız almıştı” diyerek özlem, mutluluk ve gururla göstereceği, yıllara meydan okuyacak bir hediye de değerli olacaktır.

Bu bir pırlanta yüzük ya da hoşuna gideceği türden bir figür taşıyan koyle olabilir. Bu hediyeyi değerli kılan şey, pahalı olması değil, yıllar sonra bile baktığında hep o ilk anneler gününü anacağı bir hediye olmasıdır.

Bu özellikteki hediyelere önem veren ve güzel bir kampanya sunan Sina Pırlanta web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

4. Mama Tarifleri Kitabı

Annelerimiz için asla büyümüyoruz ve kaç yaşında olursak olalım nasıl beslendiğimize kendimize nasıl baktığımıza dikkat ediyorlar. Yeni anneler de bebeklerinin bakımları ve yediklerine büyük ölçüde önem vermektedir. Özellikle ek gıdaya başlanma zamanında yeni anneler bebeklerine yapacaklar mamalar konusunda oldukça hassastır. Kendi elleri ile yapacakları mamalar için yeni annelerin yeni fikirlere ihtiyaçları olacaktır. Sürekli olarak yeni tarifler üretmeye çalışmak ise yeni anneler için oldukça yıpratıcı olabilmektedir. Hem bebeklerinin hangi yiyecekleri sevdiğini anlayacakları hem de en güzel tarifler ve doğal içerikler ile bebeklerini besleyebilecekleri mama tarifleri kitapları onlar için bu süreçte en değerli hediyelerden biri olacaktır.

5. Motivasyon Verici Suluklar

Yeni annelik heyecanlı olduğu kadar yıpratıcı bir süreçtir. Hayatının değişen koşullarına ayak uydururken bebeği ile ilgilenen yeni anneler zaman zaman kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilmektedir. Bunların en başında doğal olarak su gelmektedir. Su tüketimi yeni anneler için oldukça önemlidir. Yeni annenin su içmeyi unutmaması gerekir. Bu sebeple ona her zaman yanında taşıyabileceği boyutlarda bir suluk hediye etmek kendisine daha iyi hissetmesini sağlaycaktır. Üzerindeki mesajlar ile motivasyon sağlayan suluklar son zamanların vazgeçilmez trendleri haline geldi. Her su içtiğinde bu mesajı gören yeni anne motive olurken su ihityacını karşılaycaktır.

6. Kokulu Mumlar

Kokuların hayatımızdaki yeri artık bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Daha önceleri aroma terapinin vazgeçilmezi olan kokulu mumlar da son zamanların yükselen trendleri arasında yer alıyor. Aroma terapi ile ilgisi olmayan kişiler tarafından bile sevilen kokulu mumlar bir çok evin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Yeni yeni tanıştığı kokuların arasında yeni annenin kendini daha iyi hissedilmesi ise oldukça önemlidir. Kokular mumlar artık sadece bir kaç koku temelinde üretilmiyor. Her ihtiyaca ve her zevke uygun bir kokulu mum bulmak hiç de zor değil. Yeni annenin rahatlayacağı ve kendini daha rahat hissedeceği bir koku seçerek kendisine hediye etmeniz kendisi ile başbaşa kalmak istediğinde rahatlamasına yardımcı olacaktır.

7. Yazı Tahtası

En başta kulağa biraz saçma geliyor olabilir. Ancak hatıralar biriktirmenin en güzel yollarından biri hala fotoğraflardır. Hepimiz bir fotoğrafa baktığımızda ne zaman çekildiğini veya hangi zamanlar olduğunu hatırlamakta zorlanabiliyoruz. Özellikle hızla büyüyen bebeklerde bu gelişmelerin hangi aylarda olduğunu hatırlamak ise oldukça zordur. Yazı tahtaları ile beraber çekilen fotoğraflar bunu oldukça kolaylaştırmaktadır. Fotoğraflara hem estetik olarak yakışan hem de üzerine yazılan “3. Ay” veya “40. Gün ” gibi ifadeler ile çok güzel bir hatıra bırakan yazı tahtaları da güzel bir hediye seçeneğidir. Belirli zaman aralıkları içerisinde yapılırsa ileride bebeğe de çok güzel bir hediye devredecek olabilirsiniz.

8. Bebek Çantaları

Yeni anneler için evden çıkmak her zaman çok zordur. Bebeklerinin bakımı için gereken malzemeler çok fazla yer tutar. Çantanın düzeninin sağlaması ve tüm malzemelerin rahatlıkla taşınması ise her zaman mümkün olmamaktadır. Yeni anneler için özel tasarlanan çantalar biberon, bez, yedek kıyafet, kremler, mamalar ve aklınıza gelebilecek diğer her şey için özel bir cebe sahiptir. Bu sayede anneler hem istedikleri eşyaya rahatlıkla ulaşır, hem herhangi bir eşyayı unutma ihtimalleri kalmaz hem de bu çantaları rahatlıkla taşıyabilirler. Bu çantaların dayanıklı olması ise her şeyden önemlidir. Yeni anneler için tasarlanmış olan bebek çantalarını inceleyerek yeni annenin hayatını oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

9. Güzellik Setleri

Kozmetik dünyası gün geçtikçe ihtiyaçlar doğrultusunda ürün yelpazesini geliştirmektedir. Her ürünü denemek artık mümkün olmadığı için bir çok marka ürünlerinin daha küçük boyutlarından oluşan güzellik setlerini satışa sunmaktadır. Ürünleri uzun uzadıya arıştıracak zamanları olmayan anneler için denemek istedikleri markaları ait ürünlerin minik setlerinden hediye etmek hem kendilerine bakarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olacaktır hem de deneyimledikleri ürünler hakkında fikir sahibi olmalarını kolaylaştıracaktır. Bunu bir adım daha ileri götürerek her ay kişiselleştirilmiş settler ile müşterilerine hoş süprizler yapan markaların aboneliklerinden birine kayıt yaptırırak yeni anneyi çok daha özel hissettirebilirsiniz.

10. El Emeği Bir Hediye

Düşünülerek alınmış her şey elbette çok önemlidir ancak kendi elleriniz ile yapacağınız veya tasarlayacağınız bir hediyenin yeri her zaman çok ayrı olacaktır. Özenle dikilmiş bir bez çanta, örülmüş bir kazak veya bir saç bantı yeni annenin hem düşünüldüğünü hissetmesini sağlayacak hem de sadece ona özel olarak tasarlanmış hediyesinin emeği onu oldukça duygulandıracaktır. Bunların yanında en sevdiği kurabiyeyi onun için yapabilir veya en sevdiği tatlıyı yeni anne için hazırlayabilirsiniz. Harcadığınız zaman ve emek yüzlerindeki tebessüme değecektir.

