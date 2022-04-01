İFTARLIK

Allah’ım; hurafelerle, masallarla, hikâyelerle dine zam veya dinde indirim yapan yalancılardan bizleri koru ve uzak tut..

Peygamber Efendimizin güzel ahlâkını, insanlığını, hoşgörüsünü, tevazuunu, sosyal, toplumsal, insani ilişkilerini, devlet yönetimini, nasıl bir lider, önder, rehber, mürebbi olduğunu, başta evlatları olmak üzere asla adam kayırmadığını, müşrik bile olsa emaneti ehline verdiğini, liyakate nasıl dikkat ettiğini anlatmak yerine, O’nun çektiği çileleri, yokluğu, yoksulluğu, fakirliği, anlatarak, “Fakir Peygamber” edebiyatıyla insanları aldatanlardan ülkemizi ve dünyamızı kurtar..

Kendileri sefahat ve lüks içinde saltanat, keyif sürerken, yer içer, eğlenirken, fakirliği dinin nassıymış gibi gösterip, insanların cehaletinden faydalanarak, özellikle fakir fukarayı bir lokma, bir hırka masallarına inandırıp, hallerine şükretmelerini, sabretmelerini ve bu şekilde adaletsizliklere, haksızlıklara karşı susmalarını sağlayan sahtekâr hoca, şeyh ve topluma önderlik eden merhametsiz, vicdansız, bedhahlardan bizleri koru..

Allah’ım; İslâm Dinini, beşeri arzuları, görüşleri, çıkarları, ideolojileri, kendilerinin ve yakınlarının menfaatleri için kullananlardan, toplumu Allah ile aldatanlardan bu milleti ve bu dünyayı kurtar..