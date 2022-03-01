Burak Elmas neden ibra edilmemeli?

Galatasaray’da 26 Mart’ta genel kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas’ın ibra edilmeme durumu söz konusu. Gerçi bunca yaşanan ilginç olaylar ve kötü yönetim sonrası ibra edilmesi Galatasaray’a ihanet olur. Neden mi? Şöyle en son cereyan eden olaylardan geriye doğru sıralamak gerekirse: Barcelona maçında biletlerin Araplara ve kim olduğu belli olmayan kişilere satılıp, tribünlerin adeta deplasmana çevrilmesi. Statta ve localarda elini kolunu sallayan, ne hikmetse “Galatasaraylı olmayan” PR’cılar, danışmanlar. Işıtan Gün denen şahsın, kadınlar hakkındaki tweetlerine sessiz kalınması, geçiştirilmesi ve tüm tepkilere rağmen hâlâ görevde olması. Şeffaflıktan bahsedilip, futbolculara ödenen bazı maaşların bilinmemesi. “Bizim adımıza tüm açıklamaları Remzi Sanver” yapacak denilip, Remzi Sanver’in ortadan kaybolması. Sözde kurumsallığa önem verilecekti, bırakın kurumsallığı resmi hesaplardan Türkçe’yi katledip, takım isimlerinin yanlış yazılması. “Terim’in hakkını sonuna kadar TFF’ye karşı savunacağız” denilip, TFF’ye karşı hocanın kurban edilmesi. Fatih Terim için “uzun vadeli düşünüyoruz” denilip, 6. ayda hocanın yollanması. Yine aynı şekilde Rezan Epözdemir gibi iyi bir avukat ve iyi bir yöneticiyi 6. ayda kulüpten soğutup uzaklaştırılması. Kasa kolaylığı dediler ortada ne kasa var ne de para. Aslan Kart çıkartılacaktı ama bu proje de yalan oldu.

Son oynanan Gaziantep maçında takımın en iyi oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu’nun maruz kaldığı faul sonrası ayağının hali. Ve resmi hesaptan bu durumla ilgili yapılan komik bir açıklama.

Emin olun daha yazılacak o kadar çok şey var ki. Kısacası ve uzun lafın kısası Burak Elmas’ın ibra edilmesi Galatasaray’a ve Galatasaray’ın geleceğine ihanettir.