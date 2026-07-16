15 Temmuz anmasına rektörün gözyaşları damga vurdu

Antalya Belek Üniversitesi’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programına, Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu’nun konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamaması damga vurdu.

15 Temmuz şehitlerini anmak üzere üniversite yönetimi ile akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu, konuşmasının bir bölümünde duygulanarak sözlerine ara vermek zorunda kaldı. Salonda duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar da Rektör Kuzu’yu dikkat ve hüzün içinde dinledi.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Kuzu’nun yaşadığı duygusal anların nedeninin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank ile yıllara dayanan yakın dostluğu olduğu öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mustafa Varank’ın ağabeyi olan Prof. Dr. İlhan Varank’ın şehadetini hatırlayan Kuzu’nun, konuşmasını sürdürmekte güçlük çektiği görüldü.

Anma programı kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Programın ardından konuşan üniversite yöneticileri, 15 Temmuz’un yalnızca bir tarih değil; milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve vatanına sahip çıktığı destansı bir mücadele olduğunu vurguladı.

Antalya Belek Üniversitesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da aziz şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceği ifade edildi.

Rektör Abdullah Kuzu’nun gözyaşları ise törene katılanların hafızasında en çok iz bırakan an olarak kayıtlara geçti.

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