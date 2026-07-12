ŞİŞLİ’DE YAZ SPOR OKULLARI COŞKULU ŞÖLENLE BAŞLADI

Şişli Belediyesi’nin çocukların sağlıklı gelişimi ve verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği “Yaz Spor Okulları”, Feriköy Stadı’nda düzenlenen şölenle kapılarını açtı. Şişli’nin dört bir yanından gelen çocuklar ve aileleri, sporun birleştirici gücüyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Şişli Belediyesi ve Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında, her yaz olduğu gibi bu yıl da çocukların tatil dönemlerini verimli geçirmelerini, sokaklardan spor salonlarına yönelerek kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını ve spor kültürünü bir yaşam biçimi haline getirmelerini destekleyen Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.

Açılış programına Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Demirel, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Aziz Yalçınkaya, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yılmaz, belediye birim müdürleri, antrenörler, öğrenciler ve çok sayıda Şişlili katıldı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Futbol, basketbol, voleybol, güreş, futsal, tenis, tekvando ve zumba branşlarında bu yaz eğitim alacak minik sporcuların coşkulu kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, renkli görüntüler sahneye taşındı.

GENÇ SPORCULARDAN ÖZEL GÖSTERİ

Daha sonra Şişli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki sporcular; güreş, tekvando ve zumba hazırladıkları özel gösterilerle izleyenlerden büyük alkış topladı. Becerilerini sergileyen genç sporcuların heyecanı ve performansı, ailelerine duygu dolu ve gururlu anlar yaşattı.

ÇOCUKLAR İÇİN TAM BİR ŞÖLEN HAVASI

Spor gösterilerinin yanı sıra çocuklar için Feriköy Stadı adeta bir panayır alanına dönüştürüldü. Gün boyu süren eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle enerjilerini atan çocuklara; geleneksel macun şekeri, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.