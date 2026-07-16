İDO-BTT iş birliğiyle Kuzey Ege’deki uluslararası sefer ağına yeni

bir hat ekleniyor: İDO ve BADO iş birliği ile Akçay-Midilli seferleri başlıyor

İDO ve BADO 17 Temmuz itibarıyla Balıkesir Akçay ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında düzenli seferlere başlıyor. İDO ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) iş birliği, BADO markasıyla hayata geçirilen yeni hat, bölge turizmine, yerel ekonomiye ve iki yaka arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

İDO, Ege’de başlattığı uluslararası deniz ulaşımı ağını genişletmeyi sürdürürken BTT de Balıkesir kıyılarında yolcularına yeni deniz ulaşımı alternatifleri sunuyor. Akçay-Midilli hattının biletleri 3 Temmuz itibarıyla satışa açıldı; seferler 17 Temmuz’da başlayarak Eylül sonuna kadar devam edecek.

Türkiye’nin deniz ulaşımındaki öncü markalarından İDO, Ege’deki uluslararası sefer ağını yeni destinasyonlarla büyütmeyi sürdürüyor. 2024 yılında uluslararası hatlarıyla önemli bir başarı yakalayan İDO, şimdi de Balıkesir’in önemli turizm merkezlerinden Akçay ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında yeni bir deniz ulaşım hattını Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) iş birliği ile hizmete sunuyor.

17 Temmuz’da başlayacak İDO ve BADO ortaklığında Akçay-Midilli seferleri için biletler www.ido.com.tr ve bado.balikesirulasim.com.tr olmak üzere tüm satış kanallarından satışa açıldı. Yaklaşık 1.5 saat sürecek yolculuklarla Akçay-Midilli arasında hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunacak. Yeni hat, yaz sezonu boyunca Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek. 27 Eylül’de sezonu kapatacak olan hattın Akçay’dan kalkışı saat 07.30’da, Midilli’den kalkışı ise 17.00’de olacak. Sefer günleri ve saatlerine ilişkin en güncel bilgiler resmi kanallardan takip edilebilir.

Yeni hat, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. ve İDO’ nun Balıkesir kıyılarında deniz ulaşımını ve turizmi geliştirmek amacıyla 2025 de başlattığı iş birliği sayesinde İDO ve BADO markaları ile hayata geçirilirken, bölgenin turizm potansiyelini desteklemesi, yerel ekonomiye katkı sağlaması ve iki ülke arasında karşılıklı ziyaretleri artırması hedefleniyor.

GELEN YOĞUN İSTEK ÜZERİNE AKÇAY MİDİLLİ HATTI DEVREYE ALINDI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, şunları söyledi: “Uluslararası seferlerimiz, yolcularımızdan gördüğü yoğun ilgiyle her geçen yıl daha da güçleniyor. Bu ilgi doğrultusunda Ege’deki ulaşım ağımızı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın’ın vizyoner girişimi ve desteği sayesinde BADO iş birliği ile genişletiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz değerli iş birliği sayesinde Akçay–Midilli hattını hayata geçirmekten ve Sayın Ahmet Akın desteği ile tüm bölge halkına hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Dr. Orhan, yeni hattın yalnızca ulaşımı kolaylaştıran bir yatırım olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Akçay–Midilli hattı, Kuzey Ege’nin turizm hareketliliğine ivme kazandıracak, bölge ekonomisine katkı sağlayacak ve iki yaka arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirecek önemli bir adım. İDO olarak deniz ulaşımını yalnızca bir ulaşım hizmeti değil; şehirleri, kültürleri ve insanları birbirine bağlayan güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni rotalar ve iş birlikleriyle uluslararası sefer ağımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

“BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ BİR ÇALIŞMA”

BTT A.Ş. Genel Müdürü Ömür Mustafa Boyuer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan bu hat ile Balıkesir’in uluslararası deniz ulaşımında yeni bir merkez olma yolunda önemli bir adım attığını dile getirdi. Boyuer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın desteği ile uzun süredir üzerinde heyecanla çalıştığımız ve emek verdiğimiz Akçay-Midilli deniz ulaşım hattını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir projenin başarıyla tamamlanması bizler için gurur verici. Bölge turizmine büyük katkı sağlayacak bu önemli hattın, başta Edremit ilçemiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. “Balıkesir kıyılarında uluslararası seferlerle başlattığımız deniz ulaşımı hizmetini, önümüzdeki dönemde yurt içi ve şehir içi yeni hatlarla genişletmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza daha konforlu, güvenli ve erişilebilir ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yaz sezonunda hizmet verecek Akçay–Midilli hattının hem Türkiye’den Midilli’ye seyahat etmek isteyen misafirlerden hem de adadan Balıkesir ve çevresini ziyaret edecek turistlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.