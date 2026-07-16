ÇEKÜL RotaMiras ve OrtakBellek ile geleceğe uzanıyor

ÇEKÜL Vakfı, 35 yıldır sürdürdüğü kültürel mirası koruma çalışmalarını dijital dünyaya taşıyan kültürel miras haritası RotaMiras ve kolektif hafıza merkezi OrtakBellek’i özel bir etkinlikle tanıttı. Katılımcılar, İstanbul’un kültürel katmanlarını hem dijital platformlar hem de Boğaz’ın tarihsel mirası eşliğinde deneyimledi.







Etkinliğin açılışında konuşan ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, Vakfın 35 yıllık bilgi, belge ve görsel hafızasını yeni teknolojilerle daha erişilebilir hale getirdiklerini belirterek, “Kültürel mirası yalnızca korumayı değil; paylaşmayı, görünür kılmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. RotaMiras ve OrtakBellek bu anlayışın dijital dünyadaki en güçlü yansımalarından biri” dedi.

Platformların tanıtımını gerçekleştiren ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk ise ÇEKÜL’ün yıllar içinde oluşturduğu arşivin yaşayan bir bilgi ekosistemine dönüştüğünü belirterek, “Geçmişi yalnızca depolarda saklamak istemedik; onu herkes için erişilebilir, aranabilir ve ilham veren yaşayan bir bilgi kaynağına dönüştürmeyi hedefledik” ifadelerini kullandı.

RotaMiras ise bu bilgi ve görselleri etkileşimli haritalara taşıyarak Anadolu’nun arkeolojik alanlarından sivil mimarlık örneklerine uzanan kültürel mirası farklı temalarla keşfedilebilir hale getiriyor. Platform, kurumlara ÇEKÜL işbirliğiyle kendi özel rotalarını tasarlama ve paylaşma imkanı da sunuyor.

OrtakBellek, ilk aşamada 20 binden fazla fotoğraf, belge ve akademik yayını yapay zeka destekli bir kolektif hafıza merkezinde buluşturuyor. Belediyelerden ve yerel yönetimlerden gelen saha verileriyle sürekli güncellenecek platform, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve kültürel mirasa ilgi duyan herkes için güçlü bir bilgi kaynağı sunuyor.

Tarih, gastronomi ve Boğaz aynı rotada buluştu

Lansmanın deneyim odaklı programında, Şef Kardelen Soyalp tarafından hazırlanan “Katmanlar Menüsü” katılımcılarla buluştu. İstanbul’un kültürel katmanlarından ilham alan menü; deniz, Bizans, fetih, çarşı ve mahalle kültürünü temsil eden lezzetlerle kentin çok katmanlı hafızasını gastronomi aracılığıyla yorumladı.

Etkinlik, klasik filolog ve eskiçağ tarihçisi Emre Poyraz rehberliğinde gerçekleştirilen Kireçburnu-İstinye Boğaz rotası ile devam etti. Katılımcılar, Boğaz’ın görünen güzelliklerinin ardındaki görünmeyen kültürel mirası dinleyerek RotaMiras’ın sunduğu keşif yaklaşımını sahada deneyimleme fırsatı buldu.