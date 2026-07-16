Vali Gül, yapımı devam eden yeni Kadıköy Kaymakamlık binasında inceleme yaptı!

İstanbul Valisi Davut Gül, Kadıköy’de yapımı devam eden Kadıköy Kaymakamlık binasında incelemelerde bulundu.

Bahariye caddesinde bulunan mevucut Kaymakamlık binasının çok eski ve yetersiz olması sebebiyle yapımına başlanan yeni kaymakamlık binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Davut Gül, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer ve Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk’un eşlik ettiği incelemelerde Vali Gül, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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