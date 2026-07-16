İDOB’un Vatan Uğruna “İrade Bizim, Zafer Bizim” Konseri AKM’de Gerçekleşti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, demokrasiye, özgürlüğe ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının simgesi olarak ülkemizin yakın tarihinde önemli bir yer tutan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde sanatseverlerle buluştu. VATAN UĞRUNA “İrade Bizim, Zafer Bizim” adlı özel konser, 15 Temmuz 2026 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Genç ve deneyimli sanatçıların aynı sahnede bir araya getiren bu özel konser, demokrasi, özgürlük, birlik ve beraberlik gibi ortak değerlerin önemini, sanatın birleştirici gücüyle bir kez daha hatırlatmayı vurguladı.

Konserde; Ahmed Adnan Saygun, Nevit Kodallı, İlhan Baran, Béla Bartók, Turgay Erdener, İlke Karcılıoğlu’nun bestelerinin de bulunduğu program solistler; Aslı Ayan, Efe Doğrukul, Uğur Etiler, Nesrin Gönüldağ, Berke Tükenmez piyanoda Gizem Dalkılıç eşliğinde ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü: Nice Özbay, Aylin İdil İrey, Alara Açıkbaş, Fernur Topçu tarafından sunuldu.