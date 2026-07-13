Kahve ile Suluboya Resim Şenliği 6. Kez Sanatseverlerle Buluşuyor

Kadıköy Göztepe’de sanatın ve dostluğun buluşma noktası olan MB Sanat Evi, geleneksel hale gelen “Kahve ile Suluboya Resim Şenliği”nin altıncısını 22 Temmuz Çarşamba günü sanatseverlerle buluşturuyor.

Suluboya resmin akışkanlığı ile kahvenin doğal tonlarının aynı masada buluşacağı etkinlikte katılımcılar, kahvenin yalnızca içilen bir içecek değil, aynı zamanda güçlü bir sanat malzemesi olabileceğini deneyimleme fırsatı bulacak.

Etkinliğin kurucusu ressam Mücella Balyemez, şenliğin amacını şu sözlerle anlatıyor:

“Sanat bazen en beklenmedik malzemelerle hayat bulur. Bir fincan kahve, bir fırça ve biraz cesaret… Kahveyle resim yapmak sadece farklı bir teknik öğrenmek değil; aynı zamanda bakış açımızı değiştiren, yaratıcılığımızı özgür bırakan keyifli bir deneyimdir. Bu şenlikte amacımız, sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşamaktır.”

Her yıl ilgi gören etkinlikte sanatseverler hem kahvenin farklı tonlarıyla resim yapmayı deneyimleyecek hem de sıcak bir sanat ortamında yeni dostluklar kurma fırsatı yakalayacak.

Katılımın herkese açık olduğu etkinlikte sanatın birleştirici gücü, kahvenin sıcaklığıyla buluşacak.

MB Sanat Evi

Mustafa Kaya Sokak No 2-A

Göztepe – Kadıköy