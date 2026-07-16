Yarim Ahçik (Ermeni Kızı) Albümü Yayınlandı

Önceki yıllarda yayımladığı birbirinden ilginç kitaplarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Halûk Harun Duman bu kez müzisyen yönüyle karşımıza çıkıyor. HaDUMAN adıyla Spotify ve YouTube başta olmak üzere belli başlı dijital platformlarda müzikleri yayımlayan Prof. Duman, so olarak Ermeni kızı anlamına gelen Ahçik’i konu alan ve 25 türkü-şarkıdan oluşan ‘Yarim Ahçik’ isimli albümü çıkardı.

Prof. Dr. Halûk Harun Duman (HaDUMAN) tarafından hazırlanan albümde yer alan 15 türkü ve şarkı ilk kez duyacağınız yeni bestelerden oluşmaktadır. Geri kalanlar ise anonim türkülerden ve uyarlamalardır.

Uzun yıllar birlikte yaşama kültürünü devam ettiren Türkler ve Ermeniler arsındaki müzikal yakınlığı göstermesi bakımından albüm oldukça dikkat çekici. Bu konuda açıklama yapan HaDUMAN, coğrafya ve kültürün müzik üzerinde çok büyük etkisi olduğunu belirtti. HaDUMAN’ın şimdiye kadar yayımlanan albümleri arasında: Selam Sana Erzurum, Selam Can Azerbaycan, Selam Can Tebriz ve Selam Can Kerkük dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Özellikle albümde yer alan ezgilerin müzikal açıdan Doğu Anadolu türküleri ile yakın ilişki ve benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Bu albümün gelişmekte olan Türk-Ermeni dostluk ve iş birliğine katkı sağlayacağını düşündüğünü ileri sürdü. Lirik ve hareketli eserlerin yer aldığı albümde halay türküleri de dinleyebilirsiniz. İleride farklı projelerle daha da gelişebileceğini belirten HaDUMAN bu tür kültürel çalışmaların dostluğu ve kardeşliği güçlendireceğini belirtti.

Yarim Ahçik albümüne şu linklerden ulaşabilirsiniz:

Spotify: https://open.spotify.com/intl-tr/album/59mccMOEjNKdPfe5t78Zdo?si=jBcvKUWuSC-E6Bp4-CWKAg

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t2jhV8tKofE&list=RDt2jhV8tKofE&start_radio=1

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