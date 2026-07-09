Yazarı Tanıyalım

Neşat YALÇIN

Değerli okurlarım, uzun yıllardır düşüncelerimi kaleme alarak sizlerle paylaşıyorum. İnternet gazeteciliğinin başladığı dönemden bu yana farklı mecralarda yazdım: bir süre sariyerim.com, bir süre kadikoygazetesi.com, bir süre Cafe Siyaset, bir süre Erzurum Gazetesi, bir süre Sekreter Dergisi ve Bakirkoydenhaber.com gibi halen yayın hayatına devam eden yerel dijital basının güzide kurumlarında yazmaya devam ettim. Yazıyorum.



Bu kurumların ne zor şartlarda ayakta kaldıklarının canlı şahidiyim. Yazmak başlı başına zor bir iş; ama yazılanı yayınlamak, onu halka ulaştırmak daha da zor. İşte bu yüzden yerel basını her zaman desteklemek gerekir. Onların emeğini görmezden gelmek, aslında kendi hafızamızı görmezden gelmektir.

Yerel basın, toplumun vicdanıdır. Sesini duyuramayanın sesi, görünmeyenin aynasıdır. Bu nedenle reklam, afiş, duyuru gibi ihtiyaçlarımızı bu kurumlar üzerinden karşılamak, çorbada tuz misali bir katkıdır. Küçük gibi görünen bu destek, aslında büyük bir vefa borcunun ifadesidir.

Benim için yazmak, sadece kelimeleri yan yana getirmek değil; bir toplumsal hafızayı diri tutmaktır. Yerel basını yaşatmak, kendi değerlerimizi yaşatmaktır. Onları takdir etmek, aslında kendimizi takdir etmektir. Mutlu günler dilerim.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul