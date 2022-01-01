Düşük Hızlı İnternet Hızınız Nasıl Artırılır?

İnternet hızınızı artırabilmek için yapabileceğiniz işlemler hızınızın hangi sebepten dolayı düştüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, ilgili maddeler arasından hangisinin sizin sebebiniz olduğunu en iyi şekilde tespit etmeniz gerekebilir.

Modem Konumunu Değiştirin

Modeminizin konumu internet hızınızı etkileyebilir. Modemin yayabildiği sinyaller çevre ile etkileşim halindedir. Modemin çevresindeki duvar, kapı, cam ve elektronik aygıtlar etraftaki sinyallerin bozulmasına sebebiyet verebilir. Modem evinizin en köşe kısmında ya da arka odalardan birinde yer alıyorsa bu durumda internetinizde yavaşlık olması doğal bir durumdur. Kullandığınız modeminizi merkez bir konuma yerleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Modemin Yanındaki Elektronik Cihazlar

Modeminiz birden fazla elektronik cihaza yakın bir yerde duruyorsa hız düşüklüğü meydana gelebilir. Birbirinden farklı sinyaller çarpışma halinde olduğu zaman bu düşüklük meydana gelir. İnternet hızınızı yükseltmek için modeminizin yakınlarında elektronik cihazlara yer vermemelisiniz.

Kabloları Kontrol Edin

Kablolarınız eskimiş ya da hasar görmüş olabilir. Kablo kalitesi de aynı şekilde hız düşüklüğünü oluşturabilir. Sorun olmadığı durumlarda kabloların uzunluğuna da bakabilirsiniz. Modeme bağlanan kabloların aşırı uzun olması bağlantı hızının düşmesine sebep olabilir. Bu sebeple, modem kabloları uzunsa yeterli kısalıkta olanlar ile değiştirilmelidir.

Modeminizi Resetleyin veya Kapatıp Açın

Modeminizi uzun süredir resetlemediyseniz internet hızınızda yavaşlık olabilir. İnternet bağlantısının güçlenebilmesi için müşteri hizmetlerini de aradığınız zaman size bu noktaları önerebilirler. Modemi kapattıktan sonra ortalama 10 saniye sonra geri açmayı deneyebilirsiniz. Sorun devam ediyorsa resetleme yöntemini kullanabilirsiniz.

Modem Güncellemeleri

Diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi modemler de zaman zaman sistem güncellemesi alırlar. Güncellemeler yeni versiyonların yüklenmesi ya da sorunların giderilebilmesi için önemlidir. Kullandığınız modeminizin markasının özel web sitesine girerek güncelleme kontrolü yapabilirsiniz. Özel güncellemeleri önerilen adımları takip ederek sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Hız Testi

Hangi düzeyde problem yaşadığınız öğrenebilmek için internet hız testi yapmanız önemlidir. Böylelikle internet hızınızı artırabilme işlemleri için neler yapabileceğinizi tespit etmiş olursunuz. Sağlayıcılardan kaynaklı problemlerin temelinde hızınız daha yavaş olabilir. Yazılım kaynaklı özel sorunlarda hızınız kabul edilebilir bir yavaşlıkta ilerleyebilir.