Başsağlığı dilemek çok mu zordu?

Galatasaray’ın eski başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Başkan’a Allah’tan rahmet, Galatasaray camiasına da başsağlığı diliyorum. Ölümlü dünya dediğimiz bu gezegende yaptıklarınızla anılırsınız. Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerginliği bilmeyen yoktur. Konu her ne olursa olsun Terim ve Cengiz düşman değildi. Peki Fatih Terim, Mustafa Cengiz’in vefatı sonrası neden iki satır da olsa bir başsağlığı mesajı yayınlamadı? Çok mu zordu bir başsağlığı dilemek? Bu durum, ‘İmparator’ dediğimiz ve Türk futbolunun en başarılı teknik adamı olan Terim’e yakışmadı. Aralarında her ne yaşandıysa yaşandı ölümlü dünya, kimseye kalmamış, Fatih Terim’e de kalmayacak.

Her Aile Hekimliği’ne özel güvenlik görevlisi şart

Her ne kadar spor yazılarına ağırlık versem de bazen farklı konulara da değinmek gerek. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz sektörlerin başında ‘sağlık’ geliyor. Başımız ağrısa hemen bir sağlık ocağına ya da hastaneye koşuyoruz. Peki nasıl oluyor da en küçük bir şey için hastaneye gittiğimiz, şifa aradığımız doktora, sağlık çalışanına şiddet uyguluyoruz? Bunun mantıklı bir açıklaması da yok. Hiçbir Aile Hekimliği’nde özel güvenlik görevlisi yok. Hal böyle olunca da özellikle sağlık ocaklarında şiddet bir türlü önlenemiyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu duruma artık çare bulması lazım. Buradan Sağlık Bakanlığı’na bir çağrı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayan her kim olursa olsun, GBT dediğimiz sisteme isimleri, bilgileri düşsün ve hayatının sonuna kadar devletin sağlık hizmetinden yararlanmasın. Hiç öyle abartıyorsun falan da demeyin, illa başınıza mı gelmesi lazım?Twitter: @yusufpolat3675

