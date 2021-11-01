Kadıköy’de, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesinin 3. Çalıştayı Yapıldı

Kadıköy’de, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3. aşama toplantısı yapıldı.

Projenin temel amacı; kolluk kuvvetlerinin iş yükünü hafifletmek için suç oluşmadan önleyebilmek adına neler yapılabilir?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İçişleri Bakanlığı’nca ortak yürütülen, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözeminin Güçlendirilmesi Projesi (3.Aşama) kapsamında 2 Kasım 2021 Salı günü Moda’daki Hilton Double Tree Oteli’nde, Kadıköy Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı düzenlendi.

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi projesinin üçüncü toplantısına; İçişleri Bakanlığı Temsilcisi, Kadıköy Kaymakamı Mustafa ÖZARSLAN, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik, İlçede faaliyet gösteren kamu kurum temsilcileri, Muhtarlar, STK ve medya temsilcileri katılım sağladı.

Titiz, Projenin temel amacı, suç oluşmadan önleyebilmek için neler yapmalıyız?

Toplantının açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kilit Uzmanı Serra Titiz, projenin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildiğini, UNDP teknik desteğiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye’deki Pilot İlçelerden İyi Örnekler & Aktif Vatandaşlık Örneği Olarak Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları hakkında bilgi verenTitiz, “Projemiz, Kaymakam beyinde ifade ettiği gibi 2008 yılında başlamıştı şuan da 3. Fazındayız, 1. 2. Faz biraz daha farkındalık artırma, pilot ilçelerdeki uygulamaların güvenlik planlarının çerçevelerini oluşturma ve belirlenen pilot noktalarda denemeler üzerinde geçti.

Bu çalışmalar esnasında kılavuzlar, rehberlerle yapılan denemeler ve öğrendiklerimiz üzerindende projenin 3. Faz’ı tasarlandı. 3. Faz 2018 sonu itibariyle başladı 21 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak. Yapılan çalışmalar www.sivilgözetim.org sitemizden de takip edilebilir. Bu kurulların bağlı olacağı bir ulusal suç önleme ofisi kurulması ve bu ofisin il ilçe merkezleri düzeylerinde rol almaya ihtiyaç duyulduğu noktalarda önünü açmak ve hem yereli hemde merkezi düzeyde yerelin önünü açmak. Büyük resme baktığımızda yapmakta olduğumuz bu saha çalışmalarımızın ilerleyen kısımlarında elde ettiğimiz tecrübeler bilgiler, ilgili yasa tasarısının oluşturulmasına fayda sağlamaktadır. Bu projede uluslararası alanda uzmanlarda çalışmaktadır.

Bu çalışmaların amacı; amaç aslında yereldeki ilgili ve bilgili kişileri bir araya getirip o yereli, o yerele has sorunlarını masaya yatırıp yerelden çözüm yaratmak. Kurul üyelerinden bahsedecek olursak, kurumlar arası işbirliği ile iletişimi teşvik edip ve üç yıllık güvenlik planları oluşturmak. Projenin temel amacı suç oluşmadan önleyebilmek için ne yapmalıyız, önleyicilik, kolluk kuvvetlerinin iş yükünü hafifletmek için ilçe sağlık milli eğitim müftülük ilçe gençlik spor, sosyal hizmetler kurumu, belediye gibi kamu kurumlarının da geliştirdiği uzmanlıklar var, onlarda ihtiyaç sahibi gruplarla çalışıyorlar, sosyal sorunların çözümü için çalışmaktadırlar. Bu arada yerel medya temsilcileri çok önemli zira her sorun önce onlara geliyor.

Proje kapmasında iç güvenlik sektörünün yerelde sivil toplum ve vatandaşlarının katılımıyla suç işlemenin azaltılması için çalışmaların yasal mevzuatı ön hazırlığı hazırlayarak uygulamaya geçilmesini sağlamak olacak. Eğitim kitleri oluşturulup uluslararası anlamada karşılaştırmalar yaparak kültürümüze en iyi şeklide mevzuatların nasıl oluşacağına dair projemizin son aşamasına yaklaşıldı” dedi.

Kaymakam Özarslan, Kadıköy’ümüzün huzuru için çok önemli bir proje!

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan projenin çalışmaları ve uygulanması hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Özarslan, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. Kadıköy İlçemiz projenin başlangıç yılı olan 2008 den beri pilot olarak seçilen mülki idarelerden (il ve illerden- şu an 17 ilçe ve 2 il toplamda 19 mülki idare) biridir. Projemiz 2008 yılında başlamıştı. Bu projenin en önemli özelliği emniyet teşkilatımızın jandarmanın sahil güvenlik kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hizmetlerin vatandaşın memnuniyeti bakımından daha kaliteli olmasına yöneliktir.

Kadıköy ilçemizdeki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının vatandaş tarafından memnuniyeti, başarı oranlarının kıyaslanması açısından önemlidir. Kolluk güçlerinin ikaz ve uyarılarının yetersiz kaldığı durumlar olabiliyor. Toplum huzurunu bozan dilencilik, hırsızlık, açık alanlarda alkol kullanımı, telefonda dolandırıcılık, madde bağımlılığı, başıboş sokak hayvanlarının tehlike arz eden durumları gibi konularda vatandaşın bilgilendirilmesi için yeni broşürler hazırlayalım. Bilgilendirme çalışmaları yapalım.

Mesela toplumun çok rahatsızlık duyduğu bir şikayet konusu olan açık alanlarda alkol tüketimi kabahatler kanununa göre suç teşkil ediyor, fakat vatandaşa bunu daha ayrıntılı şekilde izah etmek lazım. Bu gibi konularda toplumu bilgilendirici çalışmalarımızı gerek broşürlerle gerek sosyal medya gibi iletişim kanalları aracılığıyla yapacağız. Vatandaşın şikâyetleri konusunda daha hızlı geri dönüş sağlanabilmesi için Kaymakamlığımızda anında bilgi verilecek” dedi.

Kamuoyu Yoklama sonuçları sunuldu. UNDP Kısa Dönemli Uzmanı Ömer BİLEN, Kadıköy Kamuoyu Yoklaması Sonuçlarını slayt şeklinde yaptığı sunumla paylaştı.

Katılımcılar gruplara ayrılarak atölye çalışması şeklinde fikirlerini, önerilerini tartıştılar.

Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Başarılı İş Birlikleri Geliştirilmesi Konusunda grup tartışmaları yapıldı. Tüm katılımcılarla toplu fotoğraf çekildi.

Sivil Gözetim eğitimi neyi amaçlıyor?

Sivil Gözetim, güvenliği sağlayan ve yasaları uygulayan kurumların çeşitli faaliyetlerinin sivil yöneticiler ve toplum tarafından incelenmesini ve şekillendirilmesini anlamına geliyor. Proje kapsamında iyi yönetişim ilkelerine ve insan odaklı güvenlik ve toplumsal asayiş anlayışına dayalı, sivil ve demokratik bir iç güvenlik gözetimi sistemine geçişi sağlamak amaçlanıyor. İlk aşaması 2008-2010, ikinci aşaması 2012-2014 yılları arasında uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (III. Aşama)” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı ise projede ana faydalanıcı sıfatı ile yer alıyor. Proje temel olarak toplumun özellikle kırılgan ve dezavantajlı kesimlerinin, talep ve beklentilerini hassasiyetle dikkate alan, yalnızca güvenlik değil “güven” de sağlayan çift-taraflı ve nitelikli bir güvenlik yönetişim modelini hedefliyor.

Sivil Gözetim: Nedir ve Bundan Kim Sorumludur?

Uluslararası düzeyde kabul görmüş tek bir tanıma sahip olmamakla birlikte ‘sivil gözetim’ kavramı kısaca şu şekilde tanımlanabilir: ‘Kolluk birimleri ve faaliyetleri ile bunların dayanağını oluşturan politikaların çok katmanlı ve sürekli olarak sivil otoriteler tarafından izlenmesi.’

Sivil kelimesi burada ‘polis olmayan, asker olmayan’ anlamına gelmektedir. Burada geçen ‘sivil otoriteler’ ibaresi; parlamentoyu, hükümeti, yargıyı, bazı ülkelerde hükümetten bağımsız organizasyonları (hakların savunucusu, kamu denetçisi, bağımsız kolluk şikâyet mekanizması vb.) ve bazen de sınırlı düzeyde (örneğin nezarethanelerde) teftiş yapmak üzere kamu otoriteleri tarafından resmen tanınmış olan vatandaş gruplarını kapsamaktadır (İnsan Hakları Kurulu üyeleri gibi).

Sivil Gözetim Neden Gereklidir?

Kolluk güçlerine, diğer kamu görevlilerinden farklı olarak kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşıyan özel yetkiler (durdurma, arama, iletişimin izlenmesi vb.) verilmiştir. Bu yetkileri kullanan birimlerin ve personelin hem uygulayacakları hizmet politikalarının oluşturulması aşamasında, hem de bireysel işlem ve eylemleri sürecinde kontrol edilmesi önemlidir. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin korunması ve demokratik hakların geliştirilmesi için bu alanlara müdahale yetkisi bulunan kolluk güçlerinin sivil otoritelerce kontrolü ve denetimi özel önem arz etmektedir.

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